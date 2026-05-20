Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą prowadzącą agencję towarzyską na terenie Warszawy. W wyniku akcji zatrzymano pięć osób, w tym liderkę gangu, a śledczy zabezpieczyli mienie o wartości blisko 2,9 mln złotych. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Na początku maja funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała korzyści z procederu prostytucji. Działania prowadzone były na terenie jednej z warszawskich dzielnic w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach.

Według ustaleń śledczych, grupą kierowała Swietłana P., a pozostali członkowie odpowiadali m.in. za ochronę kobiet świadczących usługi seksualne oraz ich transport do klientów.

W agencji towarzyskiej pracowało od dwóch do dziewięciu kobiet, które część zarobionych pieniędzy przekazywały członkom grupy.



Pranie pieniędzy i zabezpieczenie majątku

Członkowie grupy podejmowali działania mające na celu legalizację środków finansowych pochodzących z przestępstwa.

"Pieniądze były wpłacane na rachunki bankowe założone na dane sprawców, a następnie wprowadzane do legalnego obrotu gospodarczego" – informują śledczy.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, nośniki danych oraz dokumentację i zapiski stanowiące dowód w sprawie.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 100 tys. złotych w różnych walutach oraz mienie o łącznej wartości 2 mln 800 tys. złotych.

W wyniku działań CBŚP zatrzymano pięć osób – troje obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Polski.

Do zatrzymań doszło na terenie województw mazowieckiego i małopolskiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania grupą przestępczą, czerpania korzyści majątkowych z prostytucji innych osób, bezprawnego pozbawienia wolności oraz prania pieniędzy.





Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

