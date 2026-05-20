Maja Chwalińska zrobiła ważny krok w kierunku turnieju głównego Rolanda Garrosa. W środę polska tenisistka wygrała z Francuzką Carole Monnet 6:0, 6:1 w drugiej rundzie kwalifikacji.

Mecz trwał godzinę i sześć minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzan Lamens lub Rumunka Irina-Camelia Begu.

Jeszcze w środę Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimovicova.

Kawa i Chwalińska muszą przejść trzy rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open.

Pewne występu w zasadniczej części paryskich zmagań są: triumfatorka czterech edycji (2020, 2022, 2023 i 2024) Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Losowanie turnieju głównego wyznaczono na czwartek o godz. 14.00.