Tragiczny wypadek na trasie Prątnica - Łążyn w województwie warmińsko-mazurskim. Komenda Powiatowa Policji w Iławie poinformowała, że po południu w wyniku czołowego zderzenia samochodów osobowych zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Na drodze zderzyły się osobowe Audi i Volkswagen. W wypadku zginął kierowca pierwszego z pojazdów. To mężczyzna w wieku około 20 lat - przekazała w rozmowie z portalem infoilawa.pl mł. asp. Anna Sznarkowska z KPP w Iławie.

Łącznie pięć osób trafiło do szpitala.

Zdjęcia z miejsca wypadku / Komenda Powiatowa Policji Iława

Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia z miejsca wypadku, na których widać, że jeden z pojazdów po uderzeniu wypadł poza jezdnię.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.