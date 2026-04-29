Kolejne niebezpieczne zdarzenia w Tatrach. Ratownicy TOPR oraz słowaccy górscy ratownicy musieli interweniować, by pomóc zagubionym turystom z Holandii i Ukrainy. Jedna z akcji zakończyła się odnalezieniem mężczyzny, który samotnie spędził noc w pasterskim szałasie po słowackiej stronie gór.
We wtorkowy wieczór ratownicy TOPR zostali wezwani do grupy sześciu turystów z Holandii, którzy po zdobyciu Krzesanicy nie byli w stanie kontynuować wycieczki. Zostali oni przetransportowani śmigłowcem do Zakopanego.
Podczas podejścia na Krzesanicę od grupy odłączył się 43-letni mężczyzna, który postanowił samotnie zejść na słowacką stronę Tatr. Ostatni raz kontaktował się z żoną we wtorek wieczorem, informując, że schodzi w kierunku południowej strony gór.
Słowaccy ratownicy z Horskiej Zachrannej Służby rozpoczęli poszukiwania jeszcze w nocy. Dzięki lokalizacji telefonu potwierdzono jego obecność po słowackiej stronie.
Mężczyzna został odnaleziony nad ranem w starym szałasie pasterskim w Dolinie Tomanowej. Był w dobrym stanie i nie odniósł obrażeń. Po odpoczynku wrócił do Zakopanego.
W nocy z wtorku na środę ratownicy TOPR sprowadzali także grupę pięciu turystów z Ukrainy, którzy utknęli na Gładkiej Przełęczy w głównej grani Tatr.
Turyści nie byli przygotowani do takiej wyprawy i źle zaplanowali trasę.
Ze względu na zapadający zmrok nie można było użyć śmigłowca. Ukraińcy zostali sprowadzeni do Zakopanego o godzinie 3:30 nad ranem.
Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo słonecznej pogody powyżej górnej granicy lasu wciąż zalega dużo śniegu.
"Nad ranem jest on twardy i zmrożony, a po południu, wraz ze wzrostem temperatury, staje się mokry i przepadający, zwłaszcza na nasłonecznionych stokach" – ostrzegają służby.
W wyższych partiach Tatr konieczne jest doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt, taki jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.
Ratownicy apelują o rozsądek i odpowiednie przygotowanie przed wyruszeniem na tatrzańskie szlaki. Brak doświadczenia i nieodpowiednie wyposażenie mogą skończyć się groźnymi sytuacjami, wymagającymi interwencji służb ratunkowych.