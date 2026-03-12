Starosta lidzbarski Dariusz Iskra zdecydował się na odejście ze stanowiska. Samorządowiec jest podejrzewany o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

"Informuję, że w dniu dzisiejszym składam rezygnację z funkcji Starosty Lidzbarskiego. Chciałem bardzo podziękować Mieszkańcom, Radnym, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Filii w Ornecie za ostatnie wspólne, a przede wszystkim intensywne, dwa lata pracy na rzecz dobra i rozwoju Powiatu Lidzbarskiego. Przepraszam za zaistniałą sytuację" - napisał Dariusz Iskra w mediach społecznościowych.

Komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji przekazała, że 28 lutego na ul. Staszica w Olsztynie policjanci zatrzymali kierującego skodą, który nie zastosował się do znaku zakazu skrętu w lewo.

Za kierownicą siedział 46-latek, badanie alkomatem wykazało 1 promil alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy - podała.

Mec. Marek Gawryluk, który jest pełnomocnikiem starosty potwierdził, że jego klient został w lutym zatrzymany do kontroli w związku z wykroczeniem drogowym. Jak dodał, rutynowe badanie wskazało wówczas "niecały promil alkoholu".

Postępowanie jest na etapie prowadzenia czynności w sprawie. Wszczęto dochodzenie, na razie jeszcze zarzutów nie przedstawiono - podkreślił.

Dariusz Iskra pełnił funkcję starosty lidzbarskiego od maja 2024 r. Wcześniej był wieloletnim samorządowcem i dyrektorem zarządu dróg powiatowych.

Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia.