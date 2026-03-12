​54-letni Kielczanin miał przerabiać monety sprzed denominacji, aby biletomaty komunikacji miejskiej odczytywały je jako współczesne pięciozłotówki. Kupując bilety, miał wprowadzić do obrotu ponad 400 "fałszywek". We wtorek rano kieleccy policjanci zatrzymali podejrzanego w... autobusie komunikacji miejskiej na gorącym uczynku.

Przerobione monety zatrzymane przez policję / Komenda Miejska Policji w Kielcach / świętokrzyska policja / Policja

Monety sprzed denominacji "przerobione" na współczesne

Jak ustalili mundurowi, mężczyzna miał przerabiać monety sprzed denominacji o nominale 20 zł. "Fałszywki" były skonstruowane tak, aby automaty do zakupu biletów w komunikacji miejskiej odczytywały je jako współczesne monety 5 zł.

Okazało się, że mężczyzna miał działać zarówno w Kielcach, jak i Wrocławiu. Łącznie do obiegu miał wprowadzić ponad 400 przerobionych monet. Podejrzany wpadł w ręce funkcjonariuszy we wtorek rano w autobusie w Kielcach. Policjanci zatrzymali 54-latka na gorącym uczynku.

Fałszowanie monet trwało od października ubiegłego roku aż do marca br. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono kolejne 130 przerobionych monet. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie Kielczaninowi zarzutów dotyczących fałszowania pieniędzy oraz oszustwa. Do sprawy zaangażowano policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.