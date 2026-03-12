Kraków znalazł się w elitarnym gronie "50 najlepszych miast świata 2026" (The 50 Best Cities in the World in 2026) serwisu Time Out. Dawna stolica Polski uplasowała się na wysokim, 16. miejscu, wyprzedzając takie metropolie jak Madryt, Sydney, Paryż czy Singapur.

Kraków znalazł się wysoko w rankingu miast / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Co wzięto pod uwagę?

Ranking "50 najlepszych miast świata 2026" to zestawienie oparte nie tylko na opiniach ekspertów i korespondentów serwisu Time Out, ale również na głosach samych mieszkańców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w specjalnych ankietach.

Pod uwagę brane są różnorodne kryteria, takie jak jakość zaplecza kulturalnego i kulinarnego, poziom życia społecznego, ogólne zadowolenie mieszkańców, przystępność cenowa, dostępność terenów zielonych i rekreacyjnych, jakość komunikacji miejskiej oraz autentyczność miasta. To właśnie te czynniki sprawiają, że ranking jest tak ceniony i szeroko komentowany na całym świecie.

Kraków - jedyny reprezentant Polski w światowej elicie

W tegorocznym zestawieniu Kraków zajął 16. miejsce, zostawiając w tyle wiele znanych i cenionych metropolii. To jedyne polskie miasto, które znalazło się w tym prestiżowym gronie. Kraków wyprzedził m.in. Madryt, Sydney, Paryż czy Singapur.

Redakcja serwisu Time Out nie szczędziła pochwał dla Krakowa, określając go mianem "kulturalnej stolicy Polski" i podkreślając wyjątkowość jego historycznego centrum. "Prawdziwa bajka czeka na odwiedzających Kraków. Znane jako kulturalna stolica Polski, to miasto ma jedno z najwspanialszych historycznych centrów Europy" - wskazuje redakcja portalu, wymieniając Rynek Główny, Wawel i Kazimierz, jako jedne z jego głównych atrakcji. Wskazano także na lokalne przysmaki - szczególnie polecając odwiedziny na Placu Nowym i spróbowanie słynnych zapiekanek.

Ankiety mieszkańców

Według ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, aż 87 proc. z nich pozytywnie ocenia lokalną scenę gastronomiczną. Sztuka i kultura uzyskały 86 proc. pozytywnych opinii, a 83 proc. ankietowanych podkreśliło, że po mieście można łatwo poruszać się pieszo.

To właśnie te elementy - dostępność, autentyczność i bogactwo doświadczeń - sprawiły, że Kraków znalazł się tak wysoko w światowym rankingu.

Najlepsze miasta świata - kto znalazł się na podium?

Na szczycie tegorocznego rankingu znalazło się Melbourne, które wyprzedziło Szanghaj oraz Edynburg. Tuż za podium uplasowały się Londyn i Nowy Jork. W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie miasta jak Kapsztad, Mexico City, Bangkok, Seul oraz Tokio.