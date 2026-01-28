Agresywny pacjent w szpitalu w Siedlcach zaatakował ratowniczkę po zwróceniu mu uwagi - 53-latek uderzył kobietę pustą butelką w twarz. Został zatrzymany i trafił do aresztu.

Atak na ratowniczkę medyczną w Siedlcach / Shutterstock

We wtorek 27 stycznia 2026 r. w jednym z siedleckich szpitali doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem nietrzeźwego pacjenta. 53-letni mieszkaniec powiatu mińskiego złamał obowiązujący w placówce zakaz palenia - gdy ratowniczka medyczna zwróciła mu uwagę, stał się agresywny.

Mężczyzna najpierw znieważył kobietę, a następnie uderzył ją pustą butelką po alkoholu w twarz. Na szczęście ratowniczka nie doznała poważnych obrażeń.

Na miejsce natychmiast przybył patrol policji, który zatrzymał agresywnego pacjenta. Trafił on do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia oraz dalszego wyjaśnienia sprawy.

Ratownicy medyczni pod ochroną

Przypominamy, że ratownicy medyczni - podobnie jak policjanci - wykonują niezwykle odpowiedzialną pracę i podczas pełnienia obowiązków są chronieni prawnie jako funkcjonariusze publiczni. Każdy akt agresji wobec nich traktowany jest poważnie.

Za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara nawet do 3 lat więzienia.