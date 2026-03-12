​To jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych w historii Chełma - mówią włodarze miasta o rozpoczętej we wtorek przebudowie starego młyna. W nowym budynku swoje miejsce znajdzie m.in. Teatr Ziemi Chełmskiej. Będę tam również profesjonalne pracownie muzyczne i plastyczne.

Chełm: Rozpoczęła się przebudowa Młyna Michalenki na centrum kultury / Miasto Chełm /

Stary młyn, znany jako Młyn Michalenki, stoi przy ul. Lubelskiej 105 w Chełmie.

Dzięki rozpoczętej inwestycji ma zmienić się w tętniącą życiem przestrzeń.

Władze miasta poinformowały, że znajdą tam swoje miejsce:

Teatr Ziemi Chełmskiej (nowa siedziba i sala widowiskowa ),

), Muzeum Ziemi Chełmskiej (nowoczesne sale wystawiennicze),

Pracownie muzyczne, plastyczne i teatralne dla mieszkańców.

To dla Chełma coś więcej niż remont. To symboliczna zmiana: zamiana przemysłowej ruiny w nowoczesną przestrzeń spotkań, sztuki i dialogu - podkreślił podczas konferencji prezydent miasta Jakub Banaszek.

Prace będą kosztować 44 mln zł. Blisko 28,4 mln zł pochodzi z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

Finał prac zaplanowano na czerwiec 2028 roku.

Jak przypomina "Dziennik Wschodni", historia projektu zaczęła się kilka lat temu. Miasto kupiło Młyn Michalenki w 2020 r. za 450 tys. zł. W 2022 r. wykonawca, który miał przekształcić go w centrum kultury, wycofał się jeszcze przed podpisaniem umowy. Firmy budowlane nie były zainteresowane inwestycją, a w międzyczasie część środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczono na remonty dróg miejskich. Przełom nastąpił wraz z przyznaniem ponad 28 mln zł dotacji.

Portal Wirtualny Chełm opisał, że Młyn Michalenki, nazwany tak od nazwiska późniejszego właściciela, powstał w 1885 r. W początkowym okresie przerabiał ok. 120 ton zboża tygodniowo. Część surowca mógł łatwo eksportować dzięki pobliskiej linii kolejowej.