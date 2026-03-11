Starosta lidzbarski Dariusz Iskra z woj. warmińsko-mazurskiego jest podejrzewany o kierowanie autem pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia miało dojść pod koniec lutego w Olsztynie.

Shutterstock

28 lutego na ulicy Staszica na Starym Mieście w Olsztynie patrol policji zauważył kierowcę Skody, który nie zastosował się do jednego ze znaków.

Po zatrzymaniu mężczyzna został poddany badaniu alkomatem, który pokazał blisko promil alkoholu.

Według informacji reportera RMF FM za kierownicą siedział Dariusz Iskra, starosta powiatu lidzbarskiego z Lidzbarka Warmińskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Do tej sprawy odniósł się pełnomocnik starosty Marek Gawryluk. Na razie dochodzenie prowadzone jest w sprawie, nie ma jeszcze postawionych zarzutów - powiedział adwokat.

Zawieszenie w KO

O komentarz poprosiliśmy też europosła Jacka Protasa, który jest szefem warmińsko-mazurskich struktur Koalicji Obywatelskiej.

Rozmawiałem już ze starostą, który przyznał, że na czas wyjaśniania całej sprawy zawiesi swoją działalność w partii - mówi Protas.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet trzech lat więzienia.