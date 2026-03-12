Kardynał Konrad Krajewski został wyznaczony na nowego arcybiskupa metropolitę łódzkiego. O decyzji papieża Leona XIV poinformowano w czwartek. Duchowny zastąpi na stanowisku kardynała Grzegorza Rysia, który niedawno przeniósł się do Krakowa.

Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim / Grzegorz Gałązka/SIPA / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Decyzję Leona XIV ogłosiła w południe w czwartek Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Kardynał Konrad Krajewski był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka.

Jako jałmużnik papieski dbał w jego imieniu o potrzeby biednych, bezdomnych i innych potrzebujących.

Kardynał Krajewski był jednym z czterech polskich purpuratów, którzy brali udział w ostatnim konklawe.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się więcej informacji...



