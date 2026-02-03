​Policja zatrzymała sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w poniedziałek 2 lutego w Tychach spowodował kolizję drogową, będąc pod wpływem alkoholu. Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach. "Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku" - przekazał prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

/ Shutterstock

Jak informowaliśmy w poniedziałek , samochód prowadzony przez sędziego zjechał z drogi i wjechał w żywopłot. 63-letni kierujący miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Mł. asp. Marcin Gącik z Komendy Miejskiej Policji w Tychach potwierdził, że do kolizji doszło ok. 16.25 w Tychach na ul. Harcerskiej. Na policję zadzwonił świadek, który poinformował, że samochód Mitsubishi Outlander zjechał z drogi i uderzył w żywopłot.

Policjanci ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości kierującego 63-latka.

Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie około dwa promile alkoholu. Jak się później okazało, kierującym był sędzia w stanie czynnym, wobec tego wdrożono stosowną procedurę. Cała sprawa została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach - dodał policjant.

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wiesława Namirska potwierdziła, że w chwili zatrzymania sędzia miał około dwa promile alkoholu.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraziła zgodę na zatrzymanie. W tej chwili pan sędzia jest w dyspozycji prokuratora - powiedziała sędzia Namirska.

Sędzia z promilami. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

"Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. W toku dotychczasowych czynności od zatrzymanego pobrano próbki krwi, zlecono niezbędne badania laboratoryjne, zabezpieczono monitoring oraz przesłuchano świadków. Po skompletowaniu wszystkich materiałów śledztwo zostanie przekazane do dalszego prowadzenia Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej" - przekazał prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Rozważane jest zawieszenie sędziego w czynnościach, zostanie też wszczęte postępowanie, które powinno zakończyć się wymierzeniem kary. Zatrzymany sędzia orzekał z wydziale cywilnym SA.