Rada Warszawy zdecydowała w czwartek o wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Wcześniej, przed dzisiejszym głosowaniem projekt poparły wszystkie rady dzielnic. To oznacza, że zakaz sprzedaży alkoholu między 22.00 a 6.00 rano wejdzie w życie 1 czerwca.

Prohibicja w Warszawie będzie już obowiązywać na terenie całego miasta / Shutterstock

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta.

Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał w godzinach 22-6 i będzie dotyczył sklepów i stacji benzynowych. Jeśli uchwała nie zostanie zakwestionowana przez wojewodę, prohibicja zacznie obowiązywać od 1 czerwca.

Radni niemal jednogłośni

Radni byli praktycznie jednomyślni i 57 głosami za, przy dwóch przeciw (radni PiS), przyjęli projekt wprowadzający nocną prohibicję na terenie całej Warszawy. Wcześniej opinię o projekcie wyraziły dzielnice. Wszystkie 18 dzielnicowych rad poparło ten pomysł.

Długa droga do porozumienia

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały, zaproponowany przez Miasto Jest Nasze.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz na terenie całego miasta. Następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ, który zaczął obowiązywać od 1 listopada 2025 roku.

Zgodnie z projektem obecnej uchwały, nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.





