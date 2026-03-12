Amerykański atak na irańską szkołę dla dziewcząt w Minab, gdzie zginęło 175 osób, w większości dzieci, był prawdopodobnie wynikiem błędu w planowaniu operacji wojskowej. Według źródeł dziennika "New York Times" amerykańscy planiści mogli wykorzystać nieaktualne dane wywiadowcze.

Ruiny szkoły dla dziewcząt w Minab w Iranie / East News

Wstępne dochodzenie USA wskazuje, że atak na szkołę dla dziewcząt w Minab mógł być wynikiem błędu w planowaniu operacji wojskowej i nieaktualnych danych wywiadowczych.

Historyczne zdjęcia satelitarne pokazują, że budynek szkoły był kiedyś częścią większego kompleksu wojskowego.

Śmiertelny atak rakietowy na szkołę w Iranie

O sprawie informuje dziennik "New York Times", powołując się na anonimowych przedstawicieli administracji USA oraz osoby znające wstępne wyniki dochodzenia. Wynika z niego, że atak pociskiem Tomahawk na irańską szkołę podstawową 28 lutego mógł być skutkiem błędnych danych wykorzystanych podczas planowania operacji.

Oficerowie odpowiedzialni za wyznaczenie celu ataku w amerykańskim Dowództwie Centralnym mogli korzystać z nieaktualnych danych wywiadowczych i zdjęć przekazanych przez Agencję Wywiadu Obronnego. To właśnie błędne współrzędne miały doprowadzić do uderzenia w budynek szkoły.

Zespół analityków przeanalizował nagrania ukazujące moment eksplozji i porównał elementy widoczne na filmach - takie jak budynki, drogi, drzewa czy wieże ciśnień - ze zdjęciami satelitarnymi regionu.