Czworo młodych ludzi trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło nad ranem w miejscowości Dys na Lubelszczyźnie. Za kierownicą auta osobowego, które zakończyło jazdę na dachu, siedział 16-latek.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Lublin / Policja

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Jak informuje lubelska policja, wypadek miał miejsce około godz. 3 nad ranem w Dysie pod Lublinem. Ford wypadł z drogi na łuku, uderzył w drzewo i ogrodzenie, a potem dachował.

W samochodzie było czworo młodych ludzi w wieku 16 i 17 lat. Wszyscy trafili do szpitala.

Wrak samochodu, którym podróżowali młodzi ludzie / KMP Lublin / Policja

Podinspektor Kamil Gołębiowski informuje, że 16-latek, który siedział za kierownicą auta, jest w stanie zagrożenia życia. Jeden z pasażerów jest w stanie ciężkim, a dwie pozostałe osoby mają lżejsze obrażenia.

Badanie wykazało, że pasażerowie auta byli pijani. Stan kierowcy nie pozwolił na przeprowadzenie badania trzeźwości.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Lublin / Policja

Policja będzie wyjaśniać okoliczności wypadku. Chodzi m.in. o ustalenie, skąd 16-latek mógł wziąć samochód.