Od marca 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane potocznie jako Mama 4 plus, dzięki waloryzacji emerytur osiągnęło rekordową wysokość. ZUS wypłaca beneficjentom nawet 1978,49 zł miesięcznie. Program skierowany jest przede wszystkim do kobiet, które urodziły co najmniej czworo dzieci, a nie wypracowały emerytury minimalnej.
- Mama 4 plus to świadczenie dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie osiągnęły minimalnej emerytury.
- Maksymalna kwota świadczenia od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł miesięcznie.
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Mama 4 plus to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma na celu wsparcie osób, które poświęciły się wychowaniu dużej rodziny, a nie wypracowały emerytury minimalnej. Program został wprowadzony z myślą o kobietach, które po ukończeniu wieku emerytalnego nie mogą liczyć na godne świadczenie z ZUS. W praktyce oznacza to, że jeśli emerytura jest niższa niż minimalna lub nie przysługuje wcale, ZUS wypłaca dodatek, który wyrównuje dochód do poziomu emerytury minimalnej - wskazuje serwis Interia Biznes.
Od marca 2026 roku wysokość świadczenia Mama 4 plus została podniesiona do 1978,49 zł miesięcznie, czyli do poziomu aktualnej emerytury minimalnej. Wysokość dodatku jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że każdego roku może wzrosnąć. Przeciętna wypłata w kwietniu 2026 roku wyniosła 1083,23 zł, co pokazuje, że wiele osób otrzymuje świadczenie w różnej wysokości - w zależności od tego, ile wynosi ich podstawowa emerytura. Osoby, które nie mają żadnej emerytury, otrzymują pełną kwotę świadczenia.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które spełniają określone warunki:
- Osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
- Wychowały co najmniej czworo dzieci.
- Ich emerytura jest niższa od minimalnej lub nie przysługuje im wcale.
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w placówce ZUS, korzystając z formularza ERSU. W przypadku ojców świadczenie może być przyznane tylko w dwóch sytuacjach: gdy matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę.
Aby otrzymać dodatek Mama 4 plus, należy złożyć wniosek w ZUS. W formularzu ERSU trzeba podać:
- Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub inny dokument tożsamości).
- Adres zamieszkania lub pobytu.
- Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).
- Informację o preferowanym sposobie wypłaty świadczenia.
- Podpis wnioskodawcy.
Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS lub przesłać pocztą.
Prawo do świadczenia Mama 4 plus może zostać utracone w przypadku, gdy beneficjent zacznie otrzymywać inne świadczenie lub podejmie pracę. Osoby pobierające dodatek mają obowiązek informować ZUS o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość. W przypadku zatajenia takich informacji ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku.
Według najnowszych danych, w kwietniu 2026 roku świadczenie Mama 4 plus pobierało 60 tysięcy osób. Liczba beneficjentów utrzymuje się na stabilnym poziomie, oscylując między 59 a 60 tysiącami osób miesięcznie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród kobiet, które przez wiele lat poświęcały się wychowaniu dzieci kosztem własnej kariery zawodowej.