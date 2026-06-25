​Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły w środę wieczorem czasu miejscowego Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. P.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i potwierdziła, że są ofiary śmiertelne: co najmniej 164 osoby zginęły. Polityczka zaznaczyła, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Dodała, że władze nie mają jeszcze danych z położonego koło Caracas stanu La Guaira, który - jak podkreśliła - został najbardziej dotknięty kataklizmem. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że nie otrzymano dotychczas żadnego sygnału, by podczas środowego trzęsienia ziemi ucierpiał którykolwiek z obywateli RP. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności mieszkańcom Wenezueli. "Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii" - napisał prezydent.

Prezydent Nawrocki złożył kondolencje po tragedii w Wenezueli. "Łączę się w modlitwie", fot. PAP/Paweł Supernak / JUAN BARRETO / East News

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Wenezuela: Dwa trzęsienia ziemi nawiedziły kraj, najbardziej poszkodowana stolica Caracas

Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. Wstrząsy następowały w odstępie minuty. Było to największe trzęsienie ziemi w Wenezueli od ponad wieku.

Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia - napisano w komunikacie agencji. Zaznaczono, że skutki katastrofy są najprawdopodobniej jeszcze większe. Według USGS mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tys. osób.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała, że co najmniej 164 osoby zginęły. Dodała, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie.

Skąd dane o liczbie ofiar?

Szacuje się, że prawdopodobna liczba ofiar śmiertelnych mieści się w przedziale od 10 tys. do 100 tys. Nie jest to dokładna liczba osób, które mogły zginąć - może być ona wyższa lub niższa.

Amerykańska służba geologiczna USGS publikuje wyższą liczbę ofiar, aby pomóc służbom ratunkowym, agencjom rządowym i mediom zrozumieć, jak poważna jest skala katastrofy i jak skutecznie rozmieścić zasoby.

Aby obliczyć tę liczbę, organizacja korzysta z systemu PAGER. Bierze pod uwagę wiele czynników, w tym siłę trzęsienia ziemi, głębokość, na jakiej nastąpiło trzęsienie, intensywność wstrząsów oraz liczbę ludności w danym obszarze, która mogła zostać narażona. Następnie, na podstawie danych z poprzednich trzęsień ziemi o podobnej charakterystyce, otrzymuje wynik.