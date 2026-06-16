W prowincji Santa Elena w Ekwadorze odbył się marsz upamiętniający Monikę Silvę Koniuszek, polską aktywistkę antykorupcyjną, która zginęła w tajemniczych okolicznościach. Uczestnicy manifestacji domagają się rzetelnego śledztwa i podkreślają, że nie wierzą w wersję o samobójstwie. Tymczasem MSZ Ekwadoru ogłosiło, że dwaj biegli z Argentyny będą uczestniczyć, jako obserwatorzy, w śledztwie dotyczącym śmierci Polki.

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Nikt tu nie wierzy, że Monika się zabiła. Żądamy dogłębnego dochodzenia, żeby dowiedzieć się dokładnie, co stało się z nią tego dnia - powiedziała jedna z uczestniczek marszu, przedstawiająca się imieniem Cristina.

Podkreśliła, że aktywistka była bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Nie tylko ujawniała korupcję w prowincji i na szczeblu krajowym. Prowadziła też działalność dobroczynną, pomagała ludziom. Była tu bardzo kochana - dodała Cristina.

Marsz zorganizowała grupa osób, które znały pochodzącą z Polski aktywistkę. Uczestnicy nieśli świece i transparenty, między innymi z hasłami: "Sprawiedliwość dla Moniki" i "Chcieli cię uciszyć, ale teraz świat zna twój głos".

My, jej przyjaciele, chcemy zachować pamięć o niej, podziękować za jej obecność na tych ziemiach i zapamiętać ją taką, jaka była, jako wzór dla całej społeczności - przekazał mieszkający w prowincji Santa Elena mężczyzna o imieniu Rodolfo.

Uczestnicy mówili też o planach namalowania muralu poświęconego aktywistce i nadania jej imienia jednej z ulic w dzielnicy.

Argentyńscy biegli mają pomóc w śledztwie. Co z udziałem Polski?

W poniedziałek wieczorem czasu lokalnego ekwadorskie MSZ na platformie X przekazało, że "podjęło działania dyplomatyczne wobec rządów Argentyny i Polski w celu uzyskania wsparcia niezależnych i bezstronnych obserwatorów i lekarzy medycyny sądowej, którzy przyczynią się do zapewnienia przejrzystości, obiektywizmu i rzetelności procesu dochodzeniowego".

W odpowiedzi na te działania Sąd Najwyższy Argentyny "zgodził się udzielić wsparcia technicznego poprzez udział dwóch biegłych medyków sądowych, którzy będą pełnić funkcję obserwatorów na warunkach wymaganych przez rząd Ekwadoru" - dodano.

"Ekwador utrzymuje otwarte kanały koordynacji z władzami Polski i oczekuje na ich odpowiedź w sprawie wniosku o współpracę techniczną, złożonego w tej sprawie" - zaznaczono.

Stanowisko ambasady w Limie

Po dwóch dniach od śmierci Polki, komunikat w tej sprawie opublikowała ambasada RP w Limie. "Konsul przy tej misji podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim dzieciom Zmarłej. Pozostaje również w stałym kontakcie z lokalnymi służbami oraz rodziną, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia" - przekazano.

Ambasada przekazała też, że wszelkie informacje dotyczące sprawy "będą przekazywane wyłącznie osobom uprawnionym, za pośrednictwem konsula, z poszanowaniem woli rodziny oraz obowiązujących przepisów prawa".

Walka z korupcją i tajemnicza śmierć

Monika Silva Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od ponad 10 lat. Była przewodniczącą fundacji La Integridad. Zgłaszała i nagłaśniała przypadki domniemanej korupcji i nieprawidłowości w lokalnych władzach, m.in. przy sprzedaży miejskich gruntów.

Ciało aktywistki znaleziono 8 czerwca w jej mieszkaniu w miejscowości Montanita w nadmorskiej prowincji Santa Elena. Dzień później minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg oświadczył, że podejrzewa się, że odebrała sobie życie.

Ta hipoteza została jednak szybko zakwestionowana przez lokalne media, które przypominały między innymi, że kobieta już kilka miesięcy temu informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. O przejrzyste dochodzenie w jej sprawie apelowała delegatura UE w Ekwadorze i Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka.

Prokuratura Ekwadoru ogłosiła, że wszczęła śledztwo i zwróciła się o współpracę międzynarodową, by uwzględnić w nim zagranicznych biegłych. Reimberg oświadczył, że nakazał, aby zostało ono przeprowadzone "z największą szybkością i przejrzystością, a fakty zostały w pełni wyjaśnione".

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