Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił tymczasowe aresztowanie Nikodema C., który jest oskarżony o próbę zabójstwa swojej dziewczyny. Mężczyzna opuści areszt, jeśli sąd odwoławczy nie uwzględni zażalenia prokuratury.

Nikodem C. w sądzie (zdj. arch.)

Nikodem C. został oskarżony m.in. o próbę zabójstwa swojej dziewczyny Oliwii. Miało do tego dojść 14 listopada 2021 r. w Szczytnie. Obydwoje wracali z imprezy z okazji 18. urodzin pokrzywdzonej.

Do ataku doszło przed domem dziewczyny - całe zajście nagrało się na domowy monitoring. Para wróciła z przyjęcia z okazji 18. urodzin dziewczyny, gdzie młodzi ludzie pokłócili się z powodu zbytniej zazdrości Nikodema C. Chłopak miał m.in. pchnąć na stół jednego z gości, który objął Oliwię. Gdy przed domem dziewczyna oznajmiła, że chce zakończyć związek z Nikodemem C., mężczyzna wpadł w szał. Dusił Oliwię, kopał po głowie, uderzał pięściami. Dziewczyna straciła siedem zębów, doznała wielu złamań twarzoczaszki, miała urazy rąk i korpusu.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak poinformował, że tymczasowy areszt wobec Nikodema C. będzie uchylony, jeśli wpłacone zostanie poręczenie majątkowe w kwocie 150 tys. złotych. Sąd zastosował wobec mężczyzny dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz opuszczania kraju. Prokurator oświadczył, że sprzeciwia się zmianie środka zapobiegawczego. Oznacza to, że oskarżony zostanie zwolniony z aresztu tylko wtedy, jeśli Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględni zażalenia prokuratora na decyzję olsztyńskiego sądu okręgowego.

Sąd w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu aresztu wskazał, że w sprawie przesłuchano już wszystkich świadków zawnioskowanych aktem oskarżenia. Uzyskano też uzupełniającą opinię biegłego z medycyny sądowej. Możliwa jest zmiana kwalifikacja prawnej czynu zarzucanego Nikodemowi C. - z usiłowania zabójstwa na spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu w zbiegu z art. dotyczącym narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Według sądu dalsze stosowanie wobec Nikodema C. tymczasowego aresztowania nie jest zasadne. Oskarżony przebywa w areszcie już od ponad roku.