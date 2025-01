W Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło we wtorek do zadymienia w budynku gospodarczym. Pożar okazał się niegroźny, natomiast policjanci sprawdzili pomieszczenia obok, gdzie odkryli maszyny do produkcji tytoniu i linię produkcyjną do wytwarzania narkotyków - ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski.