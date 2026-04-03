W tym roku nie będzie zbiorów winniczka w województwie warmińsko-mazurskim. Taką decyzję podjęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Jej powodem jest konieczność ochrony osłabionej populacji tego ślimaka.

Ślimak winniczek / Wojciech Pacewicz / PAP

Winniczki można zbierać w ściśle wyznaczonym czasie

Winniczki podlegają w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Do celów przetwórstwa spożywczego można je zbierać jedynie przez 30 dni w roku - od 20 kwietnia do 31 maja. Aby zbiór był zgodny z prawem, należy mieć zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.



Rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz poinformowała, że decyzja o wstrzymaniu zbiorów w tym roku jest podyktowana koniecznością ochrony lokalnej populacji winniczków oraz brakiem wyraźnych oznak regeneracji tego gatunku w regionie.

Ile winniczków zbierano w poprzednich latach?

W woj. warmińsko-mazurskim zbiory winniczka były wstrzymane również w latach 2024-2025. W latach 2018-2023 w regionie zbierano od 39 do 111,5 ton winniczków. Wcześniej te liczby były znacznie wyższe: w latach 2012-2013 zbiory wynosiły ok. 240 ton.



Dane wskazywały jednoznacznie, że populacja tego mięczaka w regionie jest osłabiona. Brak dostępności osobników w rozmiarze komercyjnym przekładał się również na zainteresowanie zbiorem. W 2023 r., czyli w ostatnim roku, kiedy zbiór był możliwy, wydaliśmy zaledwie 21 zezwoleń, a w latach wcześniejszych od 40 do nawet 90 - wskazała rzeczniczka RDOŚ.

Winniczki (Helix pomatia) to największe lądowe ślimaki występujące w Polsce. Są eksportowane do Francji, Hiszpanii czy Włoch.



