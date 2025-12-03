W Katalonii odkryto zmodyfikowane muszle ślimaków morskich, które służyły jako instrumenty dęte. Badacze sugerują, że mogą to być jedne z najstarszych znanych instrumentów muzycznych. Analizy wskazują, że już 6000 lat temu mieszkańcy północno-wschodniej Hiszpanii wykorzystywali je zarówno do komunikacji, jak i do tworzenia muzyki.
- W Katalonii znaleziono 12 trąbek z muszli, datowanych na okres między końcem V a początkiem IV tysiąclecia p.n.e.
- Badacze sądzą, że muszle były wykorzystywane jako instrumenty muzyczne i narzędzia komunikacji na duże odległości.
- Analizy akustyczne wykazały, że instrumenty wydają dźwięk zbliżony do współczesnej waltorni.
- Muszle były specjalnie modyfikowane, by pełnić funkcję trąbek.
- Odkrycie rzuca nowe światło na początki muzyki i komunikacji wśród społeczności neolitycznych Europy.
W neolitycznych stanowiskach archeologicznych w Katalonii odnaleziono 12 dużych muszli, które - jak twierdzą naukowcy - mogły służyć jako trąbki. Znaleziska datowane są na około 6000 lat, co czyni je jednymi z najstarszych znanych instrumentów muzycznych w Europie.
Muszle, pochodzące od ślimaków morskich Charonia lampas, zostały zebrane po śmierci zwierząt i odpowiednio zmodyfikowane - usunięto ich spiczaste czubki, by umożliwić wydobywanie dźwięku. Badacze przeprowadzili eksperymenty akustyczne na ośmiu najlepiej zachowanych egzemplarzach, uzyskując mocne, stabilne dźwięki przypominające brzmienie waltorni.
Według badaczy trąbki z muszli mogły służyć do komunikacji między osadami oraz z osobami pracującymi w polu lub w kopalniach. Naukowcy sugerują także, że instrumenty te wykorzystywano podczas różnych rytuałów i wydarzeń społecznych, a ich melodyczne możliwości pozwalały na improwizację i ekspresję muzyczną.
Odkrycie katalońskich muszli wpisuje się w długą tradycję wykorzystywania tego typu instrumentów - podobne znaleziska pochodzą nawet sprzed 18 000 lat, jak muszla z jaskini Marsoulas we Francji (na zdjęciu). Badacze podkreślają, że trąbki z muszli to jedne z pierwszych znanych technologii wytwarzania dźwięku w historii ludzkości.
Naukowcy wskazują, że neolityczne instrumenty mogły pełnić zarówno funkcje praktyczne, jak i artystyczne. Oprócz komunikacji, pozwalały na wyrażanie emocji i budowanie więzi społecznych, co skłania do refleksji nad początkami muzyki i jej rolą w rozwoju człowieka.