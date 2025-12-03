W Katalonii odkryto zmodyfikowane muszle ślimaków morskich, które służyły jako instrumenty dęte. Badacze sugerują, że mogą to być jedne z najstarszych znanych instrumentów muzycznych. Analizy wskazują, że już 6000 lat temu mieszkańcy północno-wschodniej Hiszpanii wykorzystywali je zarówno do komunikacji, jak i do tworzenia muzyki.

/ GEORGES GOBET/AFP / East News

W Katalonii znaleziono 12 trąbek z muszli, datowanych na okres między końcem V a początkiem IV tysiąclecia p.n.e.

Badacze sądzą, że muszle były wykorzystywane jako instrumenty muzyczne i narzędzia komunikacji na duże odległości.

Analizy akustyczne wykazały, że instrumenty wydają dźwięk zbliżony do współczesnej waltorni.

Muszle były specjalnie modyfikowane, by pełnić funkcję trąbek.

Odkrycie rzuca nowe światło na początki muzyki i komunikacji wśród społeczności neolitycznych Europy.

W neolitycznych stanowiskach archeologicznych w Katalonii odnaleziono 12 dużych muszli, które - jak twierdzą naukowcy - mogły służyć jako trąbki. Znaleziska datowane są na około 6000 lat, co czyni je jednymi z najstarszych znanych instrumentów muzycznych w Europie.

Instrumenty sprzed tysięcy lat

Muszle, pochodzące od ślimaków morskich Charonia lampas, zostały zebrane po śmierci zwierząt i odpowiednio zmodyfikowane - usunięto ich spiczaste czubki, by umożliwić wydobywanie dźwięku. Badacze przeprowadzili eksperymenty akustyczne na ośmiu najlepiej zachowanych egzemplarzach, uzyskując mocne, stabilne dźwięki przypominające brzmienie waltorni.

Według badaczy trąbki z muszli mogły służyć do komunikacji między osadami oraz z osobami pracującymi w polu lub w kopalniach. Naukowcy sugerują także, że instrumenty te wykorzystywano podczas różnych rytuałów i wydarzeń społecznych, a ich melodyczne możliwości pozwalały na improwizację i ekspresję muzyczną.

Dziedzictwo muzyczne

Odkrycie katalońskich muszli wpisuje się w długą tradycję wykorzystywania tego typu instrumentów - podobne znaleziska pochodzą nawet sprzed 18 000 lat, jak muszla z jaskini Marsoulas we Francji (na zdjęciu). Badacze podkreślają, że trąbki z muszli to jedne z pierwszych znanych technologii wytwarzania dźwięku w historii ludzkości.

Naukowcy wskazują, że neolityczne instrumenty mogły pełnić zarówno funkcje praktyczne, jak i artystyczne. Oprócz komunikacji, pozwalały na wyrażanie emocji i budowanie więzi społecznych, co skłania do refleksji nad początkami muzyki i jej rolą w rozwoju człowieka.