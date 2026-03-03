18 marca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące etykietowania win o obniżonej zawartości alkoholu oraz aromatyzowanych produktów winiarskich - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości dla konsumentów i ułatwienie producentom dostosowania się do zmieniających się trendów rynkowych.

Praca nad nowymi przepisami trwała długo

Przepisy dotyczące obowiązkowych określeń dla produktów o obniżonej zawartości alkoholu - będą stosowane od 19 września 2027 r., aby zapewnić producentom czas na dostosowanie etykiet i procesów produkcyjnych.

Zmiany są częścią tzw. pakietu winiarskiego. 28 marca 2025 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów oparty na rekomendacjach grupy wysokiego szczebla ds. wina z grudnia 2024 r. Celem tej regulacji było wsparcie sektora w lepszym dostosowaniu się do zmieniających się preferencji konsumentów oraz warunków rynkowych.

W trakcie polskiej prezydencji projekt był omawiany w Specjalnym Komitecie ds. Rolnictwa (SCA). W czerwcu 2025 r. Rada uzyskała mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Po zakończeniu rozmów trójstronnych rozporządzenie zostało przyjęte 10 lutego przez Parlament Europejski i 23 lutego zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej, opublikowane zaś zostało 26 lutego 2026 r.



Informacje o zawartości alkoholu

Nowe przepisy doprecyzowują sposób informowania konsumentów o zawartości alkoholu w winach poddanych procesowi dealkoholizacji (procesu usuwania alkoholu - przyp. RMF FM). Na etykietach będą stosowane następujące określenia:

"bezalkoholowy" - gdy rzeczywista zawartość alkoholu nie przekracza 0,5 proc. objętości.;

z dodatkowym oznaczeniem "0,0 proc.", jeżeli zawartość alkoholu nie przekracza 0,05 proc. obj.;

"o obniżonej zawartości alkoholu" - gdy zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. obj. i jest co najmniej o 30 proc. niższa od minimalnej zawartości alkoholu danej kategorii przed dealkoholizacją.

Jeżeli produkt został poddany procesowi dealkoholizacji, na etykiecie znajdzie się również informacja: "wyprodukowano w drodze dealkoholizacji".

Większa elastyczność w produkcji

Zmiany obejmują także rozszerzenie możliwości wytwarzania win o obniżonej zawartości alkoholu. Producenci będą mogli produkować różne rodzaje win musujących i półmusujących bezpośrednio z odalkoholizowanych win niemusujących, wykorzystując drugą fermentację lub dodatek dwutlenku węgla. Pozwoli to branży szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku, przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

Nowe zasady dla aromatyzowanych napojów winiarskich

Nowe regulacje dotyczą również aromatyzowanych napojów winiarskich, które będą mogły być wprowadzane do obrotu w wersjach o obniżonej zawartości alkoholu. Oznaczenia na etykietach będą analogiczne jak w przypadku win o porównywalnej zawartości alkoholu.

Przykładowo, dopuszczalne będzie użycie nazwy "Glühwein" (wino grzane) także dla napojów na bazie wina owocowego, pod warunkiem uzupełnienia nazwy o określenie "owocowy" lub nazwę wykorzystanego owocu.

Jednolite przepisy w całej UE

Nowe przepisy mają także umożliwić większą innowacyjność w branży winiarskiej. Produkty poddane dealkoholizacji i etykietowane przed wejściem w życie nowych regulacji będą mogły pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów. W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów w całej Unii Europejskiej, planowane są zmiany aktów prawnych dotyczących m.in. udostępniania konsumentom wykazu składników i wartości odżywczych, także w formie elektronicznej.

Winiarstwo w Polsce zyskuje na popularności

W Polsce rośnie zainteresowanie winiarstwem. Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na koniec września 2025 r. wyrobem lub rozlewem win zajmowało się w Polsce 324 przedsiębiorców, a uprawą winorośli 724 plantatorów, podczas, gdy w 2010 r. wino w Polsce produkowało zaledwie 20 osób; zarejestrowanych pod koniec 2025 r. było ok. 1100 ha winnic.