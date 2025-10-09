Status użytku ekologicznego uzyskały 53 ha lasu łęgowego w krakowskich Przegorzałach. Jednogłośnie zdecydowali o tym miejscy radni. Patronem użytku został dr Kazimierz Walasz. To jeden z największych lasów łęgowych w Małopolsce, bogaty w faunę i florę.

Wisła w Przegorzałach / Jerzy Ochoński / PAP

Łęg to las liściasty, który rośnie na żyznej glebie w pobliżu wody.

Las łęgowy im. Kazimierza Walasza położony jest w Krakowie na terenie dzielnicy VII Zwierzyniec i ma powierzchnię ponad 53 hektarów. Łęg przegorzalski znajduje się w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, tuż obok Wisły.

Celem ustanowienia tego użytku - wskazali inicjatorzy uchwały podczas środowej sesji - jest zachowanie nadrzecznego lasu łęgowego, którego ochrona ma znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, siedlisk przyrodniczych i krajobrazu. Po nadaniu statusu użytku ekologicznego na danym obszarze nie można m.in. prowadzić działań, które mogłyby zniszczyć lub istotnie zmienić jego charakter przyrodniczy.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu uchwały, ten las łęgowy jest jednym z ostatnich fragmentów łęgów wierzbowo-topolowych, będących rzadkością w Europie. W województwie małopolskim jedynie lasy łęgowe w dolinie Soły i Skawy, znajdujące się częściowo w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły, mają większą powierzchnię.

103 gatunki grzybów, 42 mięczaków, 67 gatunków chrząszczy, 14 ssaków

W uzasadnieniu do ustanowienia użytku czytamy, iż na obszarze łęgu przegorzalskiego stwierdzono 103 gatunki grzybów, w tym 32 gatunki rzadkie znajdujące się na Czerwonej Liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce, 52 gatunki roślin naczyniowych, w tym jeden gatunek ściśle chroniony (salwinia pływająca).

Stwierdzono 42 gatunki mięczaków, w tym 41 gatunków ślimaków, dwa z nich są częściowo chronione. Wykazano także obecność dwóch gatunków muchówek, wymienionych w Czerwonej Księdze, 67 gatunków chrząszczy, siedmiu gatunków pszczołowatych i 33 gatunki ważek. Trzy gatunki chrząszczy i sześć gatunków trzmieli są objęte ochroną częściową, dwa gatunki ważek są objęte ochroną ścisłą.

Stwierdzono dziewięć gatunków płazów, w tym trzy ściśle chronione, sześć częściowo chronionych. Wśród 106 stwierdzonych gatunków ptaków, 94 gatunki znajdują się pod ścisłą ochroną, siedem gatunków jest częściowo chronionych, a pięć to gatunki łowne. Stwierdzono także 14 gatunków ssaków, jeden ściśle chroniony, cztery są częściowo chronione, a dziewięć to gatunki łowne.

Kim jest patron użytku?

Patronem użytku ekologicznego radni ustanowili dr Kazimierza Walasza (1952-2025), biologa, ornitologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autora lub współautora wielu publikacji ważnych dla kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego Krakowa.

Dr Walasz był inicjatorem powstania w 2003 r. pierwszego użytku ekologicznego w Krakowie - "Łąki Nowohuckie", a także objęcia ochroną lasu łęgowego w Przegorzałach. Był również założycielem i wieloletnim prezesem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.