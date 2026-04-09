Rząd zatwierdził projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Dokument zakłada ścisłą współpracę pomiędzy samorządami regionu, a także znaczący wzrost środków na inwestycje i transport publiczny. To przełomowy moment dla mieszkańców Trójmiasta i okolic.

Rząd przyjął ustawę o metropolii na Pomorzu. Nowe przepisy usprawnią transport, inwestycje i rozwój Trójmiasta oraz okolicznych gmin

W środę Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, nowe przepisy mają usprawnić współpracę pomiędzy gminami i powiatami regionu, a także poprawić koordynację rozwoju Pomorza. Projekt ustawy przewiduje stworzenie nowoczesnej "struktury zarządczo-koordynacyjnej", która obejmie ponad 1,5 mln mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej i okolic.

Myślę, że dla wszystkich jest oczywiste, że tego typu rozwiązania usprawniają życie mieszkańców i nikt nie będzie blokował tej ustawy ani na etapie sejmowym, ani na dalszych etapach procesu legislacyjnego - podkreślił rzecznik rządu.

Jednym z głównych celów nowej ustawy jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego oraz realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Rząd zakłada, że związek metropolitalny będzie odpowiedzialny za organizację komunikacji zbiorowej, rozwój sieci połączeń, zakup nowoczesnych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także koordynację budowy kluczowych dróg dla całej metropolii. To ma przełożyć się na lepszą dostępność usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i poprawę warunków życia mieszkańców.

Projekt ustawy przewiduje również zadania z zakresu polityki rozwoju, kształtowania ładu przestrzennego, mobilności miejskiej, adaptacji do zmian klimatu oraz promocji regionu. Współpraca ze środowiskami naukowymi i gospodarczymi ma przyspieszyć rozwój innowacyjności i konkurencyjności Pomorza.

Trójmiejska metropolia to więcej pieniędzy dla regionu

Wprowadzenie związku metropolitalnego oznacza także konkretne korzyści finansowe dla Pomorza. Jak wylicza senator Koalicji Obywatelskiej Ryszard Świlski, dzięki ustawie w regionie pozostanie 0,49 proc. dochodów mieszkańców, co może oznaczać wpływy rzędu nawet 500 mln zł rocznie. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój transportu, budowę dróg, wsparcie szkolnictwa wyższego, innowacyjne projekty, aktywizację zawodową, walkę z bezrobociem oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Prace nad ustawą o metropolii pomorskiej trwają od wielu lat. Pierwsza inicjatywa pojawiła się w 2020 roku z inicjatywy Senatu, jednak projekt utknął w tzw. "zamrażarce sejmowej" i został odrzucony na początku 2023 roku. Obecny projekt, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma szansę na szybkie uchwalenie i wejście w życie.

Premier Donald Tusk podkreślił, że przyjęcie projektu to "ważny i długo oczekiwany moment zarówno dla Pomorza, jak i Śląska". Nowa ustawa nie tylko umożliwi utworzenie związku metropolitalnego na Pomorzu, ale także poprawia rozwiązania dla funkcjonującej już metropolii śląskiej.

Na utworzenie formalnej metropolii od lat czekają przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), zrzeszającego 61 miast, gmin i powiatów, w których mieszka 1,6 mln osób. Organizacja ta od 2011 roku działa na rzecz wspólnego rozwoju regionu i współpracy samorządów.

Dzięki nowej ustawie Pomorze zyska narzędzie do skutecznej realizacji wspólnych inwestycji, pozyskiwania funduszy oraz wzmocnienia pozycji na mapie Polski i Europy.