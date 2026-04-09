W czwartek wczesnym rankiem aktywiści Greenpeace przeprowadzili spektakularną akcję na terenie kopalni Szczygłowice (woj. śląskie). Na ponad 50-metrowej wieży szybowej zawisł transparent z hasłem "Stąd wycieka groźny metan". Na miejscu interweniuje policja, a Jastrzębska Spółka Węglowa informuje o poważnych zakłóceniach w pracy zakładu.

/ Greenpeace Polska / Facebook

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, osiem osób z organizacji Greenpeace wtargnęło w czwartek rano na teren kopalni Szczygłowice, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Aktywiści wspięli się na ponad 50-metrową wieżę szybową i rozwiesili transparent z hasłem: "Stąd wycieka groźny metan". Akcja rozpoczęła się tuż po godzinie 5:00.

Na miejscu pojawiła się policja, która próbuje nakłonić aktywistów do zejścia z konstrukcji.

Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej podkreślają, że akcja była nielegalna i stworzyła realne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni.

Greenpeace tłumaczy, że protest ma zwrócić uwagę na problem emisji metanu do atmosfery przez polskie kopalnie.

Według danych przedstawionych przez aktywistów tylko w 2024 roku kopalnie węgla w Polsce wyemitowały aż 360 tysięcy ton tego niebezpiecznego gazu.