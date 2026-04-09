Krakowski hejnał to nieodłączny element życia miasta, który od ponad 600 lat rozbrzmiewa z Wieży Mariackiej, wyznaczając rytm codzienności mieszkańców i turystów. Teraz ta wyjątkowa tradycja zyskała nowe wsparcie – hejnaliści otrzymali bowiem osiem nowych trąbek, które zastąpią dotychczas używane instrumenty.

/ fot. UMWM / Facebook

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hejnał Mariacki

Po ponad 10 latach służby stare trąbki krakowskich hejnalistów przeszły na zasłużoną emeryturę. Ich miejsce zajęły nowe instrumenty. Hejnaliści z Krakowa otrzymali w środę osiem nowych trąbek.

W uroczystym przekazaniu nowego sprzętu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Województwa Małopolskiego oraz Filharmonii Krakowskiej. To pierwszy raz, kiedy władze województwa w taki sposób wsparły pielęgnowanie jednej z najcenniejszych tradycji Krakowa.

Nowe instrumenty trafiły do hejnalistów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którzy codziennie pełnią służbę na Wieży Mariackiej.

To są instrumenty klasy mistrzowskiej, austriackie, najwyższej klasy. Cieszymy się, że w taki sposób możemy promować filharmonię i służbę publiczną, jaką wykonują panowie na Wieży Mariackiej - powiedział Mateusz Prendota, dyrektor Filharmonii Krakowskiej.

Hejnał mariacki, grany co godzinę na cztery strony świata, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa i całej Małopolski.

Jak podkreślają przedstawiciele władz, wsparcie dla hejnalistów to inwestycja w dziedzictwo kulturowe regionu.

Cieszę się, że możemy wspierać tych, którzy każdego dnia dbają o to, by hejnał mariacki niezmiennie wybrzmiewał nad Krakowem. To szczególnie ważne także dlatego, że już w przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę pierwszej radiowej transmisji krakowskiego hejnału - podkreśla Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka