Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz straży granicznej zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych w województwie śląskim. Akcja służb odbyła się na terenie dawnej stadniny koni w powiecie będzińskim. Na gorącym uczynku przyłapano dwóch mężczyzn.
Na miejscu zabezpieczono ponad 44 kilogramy gotowego narkotyku Alfa-PVP, którego czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 3,5 miliona złotych. Funkcjonariusze przejęli także tysiące litrów substancji wykorzystywanych do produkcji tego środka.
Zatrzymanym mężczyznom w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej przedstawiono zarzuty posiadania oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn.
Dodatkowo okazało się, że starszy z mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy więzienia za wcześniejsze przestępstwo.
Substancja Alfa-PVP, znana potocznie jako "narkotyk zombie", jest silnie uzależniająca. Jej zażywanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń psychicznych, agresji, a nawet zgonu.
CBŚP i straż graniczna ustalają, skąd pochodziły substancje zabezpieczone w laboratorium oraz gdzie miały trafić wyprodukowane narkotyki.