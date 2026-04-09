Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz straży granicznej zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych w województwie śląskim. Akcja służb odbyła się na terenie dawnej stadniny koni w powiecie będzińskim. Na gorącym uczynku przyłapano dwóch mężczyzn.

Zlikwidowano nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych / CBŚP

Na miejscu zabezpieczono ponad 44 kilogramy gotowego narkotyku Alfa-PVP, którego czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 3,5 miliona złotych. Funkcjonariusze przejęli także tysiące litrów substancji wykorzystywanych do produkcji tego środka.

Miał już inne przestępstwo na koncie

Zatrzymanym mężczyznom w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej przedstawiono zarzuty posiadania oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn.

Dodatkowo okazało się, że starszy z mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy więzienia za wcześniejsze przestępstwo.

Alfa-PVP, czyli "narkotyk zombie"

Substancja Alfa-PVP, znana potocznie jako "narkotyk zombie", jest silnie uzależniająca. Jej zażywanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń psychicznych, agresji, a nawet zgonu.

CBŚP i straż graniczna ustalają, skąd pochodziły substancje zabezpieczone w laboratorium oraz gdzie miały trafić wyprodukowane narkotyki.