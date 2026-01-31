W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu w Warmińsko-mazurskiem wykryto niebezpieczne odpady promieniotwórcze. Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, chodzi o odpady wykazujące promieniowanie gamma - prawdopodobnie pochodzenia medycznego.

Odpady wykryto w zakładzie utylizacji (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu (woj. warmińsko -mazurskie) wykryto niebezpieczne odpady promieniotwórcze.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, prawdopodobnie są to odpady pochodzenia medycznego.

Po ich wykryciu, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, zostały one zabezpieczone i umieszczone na specjalnie wyznaczonym placu o podwyższonej promieniotwórczości.

O zdarzeniu poinformowano Centrum Atomistyki w Warszawie, inspekcję sanitarną, a także straż pożarną oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Teraz służby ustalają, skąd niebezpieczne odpady trafiły do zakładu. Jak poinformował sanepid - nikomu nic się nie stało.