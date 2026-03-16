Straż graniczna i policja uderzyła w zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów. Zatrzymano sześć osób. Ponad 100 cudzoziemców będzie musiało wrócić do swojego kraju.

Policja i straż graniczna rozbiły grupę fałszującą zaświadczenia o podjęciu studiów.

Ponad 100 cudzoziemców musi opuścić Polskę.

Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia.

Jak działali przestępcy?

Na trop procederu wpadli policjanci z Iławy. Wspólnie z funkcjonariuszami z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej uderzyli w zorganizowaną grupę przestępczą, która pośredniczyła w nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców. Skontrolowano ponad 200 osób, które pracowały w 15 zakładach w Warmińsko-Mazurskiem.

Ta sprawa swój początek miała na przełomie 2025 i 2026 roku. Wtedy policjanci ustalili, że może dochodzić do nieprawidłowości w jednej z firm z Iławy, pośredniczącej w zatrudnianiu cudzoziemców w lokalnych przedsiębiorstwach. Sześć osób założyło nielegalny biznes, który miał na celu legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Ich proceder przestępczy polegał m.in. na wprowadzaniu do obrotu fałszywych zaświadczeń o podjęciu studiów w szkołach wyższych w Gdańsku oraz w Warszawie.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania dokumentów oraz ułatwiania cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terenie naszego kraju. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Fałszywe zaświadczenia pozwalały obejść przepisy

Skontrolowani cudzoziemcy to obywatele Kolumbii, Wenezueli, Gwatemali, Peru, Zimbabwe, Kuby, Mołdawii i Ukrainy. Funkcjonariusze sprawdzili również pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. Okazało się, że 105 pracowników zatrudnionych było bez zezwolenia na pracę.

Fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów przez cudzoziemców pozwalały pracodawcom na obejście przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Przedsiębiorcom za powierzanie i kierowanie do pracy cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów grozi kara grzywny nawet do 50 tys. zł.

Ponad 100 cudzoziemców musi opuścić Polskę

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wobec 105 osób wszczęli postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju. Natomiast trzy osoby z kolumbijskim obywatelstwem nie posiadały dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce, więc otrzymały decyzje nakazujące opuszczenie naszego kraju.

Decyzją Sądu Rejonowego w Iławie czterech podejrzanych tymczasowo aresztowano na 3 miesiące, a dwie osoby objęto policyjnym dozorem. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.