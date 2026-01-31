Rzeźba anioła z twarzą premier Włoch Giorgii Meloni w rzymskiej bazylice wywołała polityczną burzę - informuje "La Repubblica". Centrolewicowa Partia Demokratyczna domaga się wyjaśnień od ministra kultury Alessandro Giuli. Sprawa dotyczy odrestaurowanej figury w historycznym centrum Rzymu.

Premier Włoch Giorgia Meloni / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Podobieństwo do Meloni potwierdził proboszcz parafii, a zdjęcia opublikował dziennik "La Repubblica".

Jeden z aniołów nad marmurowym popiersiem króla Włoch Humberta II ma twarz, która w zdumiewający sposób przypomina Giorgię Meloni - podała gazeta, publikując zdjęcie. Także proboszcz cytowany przez media przyznał, że podobieństwo do Meloni jest duże.

Jak dodano, dzieło odrestaurował zakrystianin i dekorator, który pracuje w parafii jako wolontariusz.