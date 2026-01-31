Rzeźba anioła z twarzą premier Włoch Giorgii Meloni w rzymskiej bazylice wywołała polityczną burzę - informuje "La Repubblica". Centrolewicowa Partia Demokratyczna domaga się wyjaśnień od ministra kultury Alessandro Giuli. Sprawa dotyczy odrestaurowanej figury w historycznym centrum Rzymu.

  • Wizerunek premier Włoch Giorgii Meloni pojawił się na twarzy anioła w odrestaurowanej rzeźbie w bazylice San Lorenzo in Lucina w Rzymie.
  • Podobieństwo do Meloni potwierdził proboszcz parafii, a zdjęcia opublikował dziennik "La Repubblica".
  • Rzeźbę odrestaurował zakrystianin i dekorator pracujący jako wolontariusz.
Wizerunek szefowej rządu pojawił się na dziele w odrestaurowanej ostatnio bazylice San Lorenzo in Lucina. 

Jeden z aniołów nad marmurowym popiersiem króla Włoch Humberta II ma twarz, która w zdumiewający sposób przypomina Giorgię Meloni - podała gazeta, publikując zdjęcie. Także proboszcz cytowany przez media przyznał, że podobieństwo do Meloni jest duże.

Jak dodano, dzieło odrestaurował zakrystianin i dekorator, który pracuje w parafii jako wolontariusz.

"La Repubblica" zaznaczyła, że ta oryginalna konserwacja rzeźby zmusza do postawienia pytań o prace przeprowadzone w miejscu kultu o znacznej wartości historycznej.

Politycy opozycyjnej Partii Demokratycznej w reakcji na publikację gazety w wydanym oświadczeniu zaapelowali, aby minister kultury Włoch Alessandro Giuli polecił urzędowi do spraw nadzoru nad zabytkami wyjaśnienie okoliczności prac konserwacyjnych.

To, co wyszło na jaw, jest niedopuszczalne - oświadczyła w imieniu ugrupowania deputowana Irene Manzi. Podkreśliła, że umieszczenie współczesnego wizerunku na dziele podlegającym ochronie jest poważnym naruszeniem kodeksu dotyczącego dóbr kultury.