Pięć przemytniczych balonów i 10 paczek znaleziono dziś na Podlasiu. "Na miejscu pracują funkcjonariusze" - przekazała miejscowa policja.

Policja przejęła 5 kolejnych balonów przemytniczych

Na zdjęciach udostępnionych przez policję widać duże kartonowe ładunki i balony, które wylądowały na Podlasiu.

Białe, kilkumetrowej wysokości balony znaleziono na polach w powiatach: łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim i białostockim. Doczepione do nich było dziesięć pakunków owiniętych czarną folią. Jak mówi Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze pracują w miejscach odnalezienia balonów.



Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne informowanie służb o podobnych przypadkach. Nie należy dotykać ani samodzielnie zabezpieczać takich przedmiotów - zaznacza Karwacki.

Balony z podczepionymi paczkami papierosów masowo pojawiają się po polskiej stronie granicy z Białorusią. Tylko w 2025 roku straż graniczna interweniowała w takich przypadkach ponad 200 razy. Przemytnicy wykorzystują balony, aby bezpiecznie przerzucać nielegalny towar przez granicę, minimalizując ryzyko bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami. Ta metoda została rozwinięta po tym, gdy na polsko-białoruskiej granicy powstała zapora, która ma chronić Polskę przed nielegalną migracją.



