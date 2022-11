Dwie nastolatki jeżdżąc rowerami po drodze wojewódzkiej w miejscowości Ruskowa w gminie Janowo koło Nidzicy, nagrywały filmiki do mediów społecznościowych. Chwila nieuwagi sprawiła, że 14-latka wjechała wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. W ciężkim stanie trafiła do szpitala.

/ KPP Nidzica / Policja

W środę po południu policjanci z Nidzicy (warmińsko-mazurskie) otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i rowerzystki. Doszło do niego koło miejscowości Ruskowo w gminie Janowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że jadąc drogą wojewódzką 14-letnia rowerzystka nie zasygnalizowała zmiany kierunku jazdy i gwałtownie wjechała pod jadący w tym samym kierunku samochód osobowy marki Honda.

W wyniku zderzenia nastolatka doznała poważnych obrażeń ciała i została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Kierujący autem 39-letni mężczyzna był trzeźwy.

Jak doszło do wypadku?

14-latka wraz z koleżanką jeździły rowerami po drodze i nagrywały filmiki ze swoim udziałem. Chwila nieuwagi sprawiła, że nastolatka wpadła pod samochód.

Policjanci apelują o rozwagę na drodze. Droga nie jest miejscem do zabawy, ale służy do przemieszczania się w konkretnym kierunku. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na drodze patrzyli i słuchali co się wokół nich dzieje oraz ograniczyli korzystanie z przedmiotów rozpraszających uwagę. Czasem wystarczy tylko chwila by doszło do zdarzenia, za które można przypłacić zdrowiem a nawet życiem. Pamiętajmy, za poziom bezpieczeństwa na drodze odpowiadają wszyscy, którzy z niej korzystają - mówi sierż. szt. Alicja Pepłowska z policji w Nidzicy.