W Klusach (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku drogowego, w którym trzy osoby zostały ranne, w tym kobieta w ciąży - poinformowały straż pożarna i policja.

Nadkomisarz Anna Szypczyńska z piskiej policji poinformowała, że do wypadku doszło, ponieważ kierująca Oplem wyprzedzała w niedozwolonym miejscu.

W trakcie tego manewru doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą Mazdą - przekazała policjantka.

Kierująca Oplem i jadący Mazdą trafili do szpitala. Jedną z rannych jest także kobieta w ciąży.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Objazdy wyznaczono przez Orzysz - Rostki Skomackie - Ogródek - Klusy i Ełk.

Przewidywany czas blokady drogi wynosi trzy godziny.