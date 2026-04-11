W Klusach (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku drogowego, w którym trzy osoby zostały ranne, w tym kobieta w ciąży - poinformowały straż pożarna i policja.
Nadkomisarz Anna Szypczyńska z piskiej policji poinformowała, że do wypadku doszło, ponieważ kierująca Oplem wyprzedzała w niedozwolonym miejscu.
W trakcie tego manewru doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą Mazdą - przekazała policjantka.
Kierująca Oplem i jadący Mazdą trafili do szpitala. Jedną z rannych jest także kobieta w ciąży.
Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Objazdy wyznaczono przez Orzysz - Rostki Skomackie - Ogródek - Klusy i Ełk.
Przewidywany czas blokady drogi wynosi trzy godziny.