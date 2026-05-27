Do ataku rakietowego w Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło w środę rano. Jak informuje portal Ukrainska Prawda, powołując się na rosyjskie źródła, celem mogła być siedziba sił powietrznych Floty Czarnomorskiej Rosji.

Według Michaiła Razwożajewa, szefa rosyjskich władz okupacyjnych w Sewastopolu, rakieta uderzyła w budynek Południowego Zarządu Banku Centralnego na placu Łastowa, powodując pożar dachu. Uszkodzony miał zostać także budynek administracyjny przy ulicy Gogola.

Z kolei kanał Krymskij Wietier na Telegramie podaje, że przy ulicy Gogola znajduje się sztab sił powietrznych Floty Czarnomorskiej, wykorzystywany przez rosyjskie wojsko jako główne centrum dowodzenia po wcześniejszym zniszczeniu głównego sztabu floty.