Stany Zjednoczone odmówiły wydania wizy rosyjskiemu wiceministrowi spraw zagranicznych Aleksandrowi Alimowowi - informuje agencja TASS. Dyplomata miał wziąć udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wasilij Nebenzia (na zdjęciu) poinformował, że USA odmówiły wydania wizy rosyjskiemu wiceministrowi spraw zagranicznych Aleksandrowi Alimowowi

To kolejny w ostatnich latach przypadek, kiedy wyższemu rangą rosyjskiemu urzędnikowi odmówiono wjazdu.

TASS cytuje Wasilija Nebenzię, stałego przedstawiciela Rosji w ONZ, który informuje, że rosyjska delegacja została zaproszona do udziału otwartych debatach Rady Bezpieczeństwa ONZ przez chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi (Pekin w tym miesiącu przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ).

Rosyjską delegację na tym spotkaniu miał reprezentować wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Alimow, odpowiedzialny za sprawy ONZ. (...) Mimo wszystkich naszych prób uzyskania dla niego wizy od strony amerykańskiej, ta nie została mu wydana - mówi rosyjski dyplomata.

Uznajemy to nie tylko za naruszenie przez Waszyngton zobowiązań wynikających z umowy o centralnych instytucjach ONZ, zgodnie z którą dostęp do siedziby organizacji powinien być zapewniony wszystkim bez wyjątku oficjalnym przedstawicielom państw członkowskich, ale także za rażący brak szacunku wobec przewodnictwa Chin w Radzie Bezpieczeństwa oraz wobec tematu dzisiejszej debaty - Karty Narodów Zjednoczonych - dodaje.

Przypomnimy, że stała siedziba Rady Bezpieczeństwa ONZ znajduje się w Kwaterze Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Rosjanie i odmowy wydania wiz

Podczas drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa stosunki dyplomatyczne między Rosją a Stanami Zjednoczonymi uległy zauważalnemu ociepleniu w porównaniu z poprzednimi latami. Specjalni wysłannicy prezydenta USA wielokrotnie odwiedzali Moskwę, a Waszyngton tymczasowo zniósł sankcje nałożone na Kiriłła Dmitrijewa, specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji Władimira Putina, aby umożliwić Departamentowi Stanu USA wydanie mu wizy. W rezultacie szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich kilkukrotnie podróżował do Ameryki, gdzie spotykał się m.in. ze Steve'em Witkoffem.

Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiciele oficjalnych delegacji Rosji niekiedy spotykają się z odmową wydania wiz. Z tej okazji agencja TASS stworzyła nawet zestawienie wysokich rangą rosyjskich urzędników, którym w różnych latach różne kraje odmówiły wjazdu.

Wspomniano m.in. Siergieja Naryszkina, którego w 2015 roku nie wpuścili do siebie Finowie (był wówczas przewodniczącym Dumy Państwowej; obecnie jest dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego), Dmitrija Rogozina, któremu wjazdu w 2016 odmówiła Czarnogóra (był wówczas wicepremierem Rosji) czy ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który cztery lata temu nie mógł wjechać do Polski.

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa amerykańskie władze dwukrotnie (we wrześniu 2025 r. i w marcu 2026 r.) odmówiły wydania wizy Leonidowi Słuckiemu, przewodniczącemu Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej.