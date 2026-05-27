O godzinie 9:00 we Wrocławiu zawyły syreny alarmowe. Wcześniej mieszkańcy otrzymali alert RCB w związku z rozpoczęciem ćwiczeń "Nadodrze 2026 - Bezpieczne Osiedle". "Przede wszystkim ćwiczymy współpracę przy ewakuacji (…). Chcemy przygotować siebie i mieszkańców na to, w jaki sposób będziemy działać w sytuacji kryzysowej, w sytuacji konieczności ewakuacji bardzo dużych obszarów" - powiedział Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert na prośbę miasta. Chodziło o to, by mieszkańcy wiedzieli, że systemy alarmowe zostaną uruchomione w związku z ćwiczeniami na osiedlu Nadodrze.

W miejskich ćwiczeniach uczestniczą straż miejska, policja, straż pożarna i inne jednostki miejskie, które zajmują się zadaniami dotyczącymi ochrony ludności cywilnej.

Te ćwiczenia w skali mikro można odnieść bezpośrednio w skali całego miasta - mówił Bajak. Zadania skupiają się na ewakuacji dużej liczby ludności na potencjalne zagrożenie. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu przekazał, że celem jest szukanie słabych punktów we wspólnym działaniu służb, tak aby współpracę polepszyć.

Są to duże ćwiczenia. Wymagają dużego zaangażowania, organizacji i współdziałania służb - przekazywał młodszy brygadier Tomasz Szwajnos, zastępca komendanta PSP.

Jaki jest scenariusz ćwiczeń?

Miasto poinformowało, że scenariusz zakłada Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Chcemy przećwiczyć atak na infrastrukturę krytyczną. Niekoniecznie coś musi do nas przylecieć zza wschodniej granicy. Jakiś statek powietrzny może wystartować z Wrocławia, bądź spod Wrocławia. Może być zagrożeniem dla mieszkańców. My chcemy być na to przygotowani - mówił radny miejski Dominik Kłosowski.

Pierwszy epizod to pożar hałdy węgla w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskiej - opowiadał młodszy brygadier Tomasz Szwajnos, zastępca komendanta PSP.

Drugi epizod to skażenie terenu i ewakuacja. Pozoranci w ramach ćwiczeń są ewakuowani częściowo do tunelu pod Dworcem Nadodrze.

Osiedle Nadodrze jest jednym z obszarów Wrocławia, gdzie gęstość zaludnienia jest największa.