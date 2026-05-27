Kraków zamieni się w weekend w magiczną krainę, którą opanują gigantyczne stwory. Już po raz 25. na bulwary Wisły powraca Wielka Parada Smoków – jedno z najbardziej widowiskowych i wyczekiwanych wydarzeń w Polsce. Na mieszkańców oraz turystów czekają zapierające dech w piersiach nocne spektakle pełne światła i dźwięku, barwne korowody oraz dwudniowy piknik rodzinny. Sprawdź szczegółowy program tego wyjątkowego, jubileuszowego święta!

W pierwszy weekend czerwca Kraków ponownie stanie się stolicą smoków. Jubileuszowa edycja Wielkiej Parady Smoków to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym miasta. Od lat przyciąga ona tłumy, rozpalając wyobraźnię zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Przez dwa dni miasto tętnić będzie życiem, a bulwary nad Wisłą zamienią się w przestrzeń pełną niezwykłych atrakcji.

Smocze święto powraca na bulwary Wisły

Największą atrakcją będzie wieczorne widowisko plenerowe na Wiśle, które zaplanowano na 6 czerwca. W tym roku organizatorzy obiecują jeszcze więcej emocji i niespodzianek. Gigantyczne smoki, animowane przez aktorów Teatru Groteska, pojawią się na barkach i statkach, tworząc hipnotyzujący spektakl światła, dźwięku i efektów specjalnych.

"To widowisko budowane jest z wielu warstw: choreografii na wodzie, iluminacji i dźwięku, które wspólnie tworzą spójną, dynamiczną opowieść. Smoki wynurzają się z ciemności, przemieszczają po tafli Wisły i znikają wśród światła i dymu, a każdy element spektaklu jest precyzyjnie zsynchronizowany" - podkreślają organizatorzy.

Pokaz rozpocznie się o godzinie 21:45 i potrwa do 23:00. Publiczność będzie mogła podziwiać widowisko zarówno z bulwarów Czerwieńskiego i Poleskiego, jak i z honorowej loży na Bulwarze Tynieckim. W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, duży nacisk położono na ekologię - widowisko ma proekologiczną formułę, a efekty pirotechniczne są starannie dobrane, by zminimalizować wpływ na środowisko.

Smoczy Piknik Rodzinny i parada przez serce miasta

Obok wieczornego spektaklu nie zabraknie rodzinnych atrakcji. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, na Bulwarze Czerwieńskim odbędzie się Smoczy Piknik Rodzinny, który potrwa od godziny 10:00 do 20:00 pierwszego dnia i do 19:00 drugiego dnia. Na uczestników czekają liczne warsztaty, gry, zabawy oraz konkursy tematyczne, a wszystko w atmosferze radosnej zabawy i kreatywności.

Niedziela to dzień Wielkiej Parady Smoków. Barwny korowód, w którym udział biorą smoki stworzone przez dzieci, młodzież i dorosłych, wyruszy w południe z Plant przez ulicę Grodzką na Rynek Główny. Przemarsz to nie tylko popis wyobraźni, ale także okazja do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców Krakowa oraz gości z całej Polski.