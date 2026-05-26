W Olsztynie rusza budowa nowoczesnego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego. Inwestycja obejmuje pełnowymiarowe boisko z trawy syntetycznej, zadaszoną trybunę na 900 miejsc oraz zaplecze szkoleniowe. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, a prace mają potrwać 18 miesięcy.

Olsztyn będzie miał nowoczesny Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego.

Przy al. Sybiraków powstanie stadion z boiskiem o wymiarach 105 na 68 metrów, wyposażony w oświetlenie umożliwiające rozgrywanie meczów po zmroku.

Projekt przewiduje również zadaszoną trybunę na około 900 miejsc siedzących. Oprócz tego wybudowane zostaną szatnie, pokoje dla sędziów, biura, magazyny oraz pomieszczenia techniczne.

Inwestycja na którą czekali piłkarze

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk podkreśla, że to długo wyczekiwana inwestycja przez lokalne środowisko sportowe.

Młodzi adepci piłki nożnej nie mieli dotychczas tak dobrych warunków do treningów i rywalizacji jak choćby żeglarze, kajakarze czy pływacy - zaznacza Szewczyk.

Szczegóły projektu i finansowanie

Koszt podstawowy przedsięwzięcia to około 42,8 mln zł. Dodatkowo, jeśli miasto zdecyduje się na budowę drugiego boiska, inwestycja wzrośnie o kolejne 7,9 mln zł.

Na realizację projektu Olsztyn otrzymał 30 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach prac przewidziano również rozbiórkę istniejącej zabudowy, niwelację terenu, remont bramy głównej, budowę nowych przyłączy i instalacji, a także zbiornika przeciwpożarowego oraz systemów nawodnienia i odwodnienia boiska.

W przetargu na budowę Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego wzięło udział siedem firm i konsorcjów. Wybrano ofertę olsztyńskiego konsorcjum spółek Przemysłówka i Sportsystem, które zaproponowało najniższą cenę.

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zakończenie prac od momentu przekazania terenu budowy. W przypadku realizacji opcji dodatkowej, czas ten wydłuży się o kolejne pół roku.

