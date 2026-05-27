Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przedstawiła sześciu osobom w wieku od 25 do 48 lat zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Narkotyki były produkowane w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim. Wartość zabezpieczonych narkotyków oraz prefabrykantów służących do ich produkcji oszacowano na około 68 milionów złotych.
Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie powiatu kutnowskiego.
Na jednej z posesji w miejscowości Bedlno stał kontener, w którym znajdowała się kompletna linia produkcyjna klefedronu. Zabezpieczono ponad 200 kilogramów gotowego narkotyku oraz ponad dwa tysiące litrów półproduktu.
Na gorącym uczynku zatrzymano dwie osoby, które w laboratoryjnych fartuchach, w kontenerze, przygotowywały narkotyk.
Podejrzani nie przyznali się do winy i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za zarzucane im przestępstwo grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Pięć osób zostało już aresztowanych. W tej sprawie Małgorzata K., dziewczyna jednego z zatrzymanych, usłyszała zarzut posiadania środków odurzających.
W trakcie przeszukania pomieszczeń zabezpieczono ponad milion złotych w gotówce. Zabezpieczono też pojazdy o łącznej wartości ponad 850 tysięcy złotych.