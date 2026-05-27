Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przedstawiła sześciu osobom w wieku od 25 do 48 lat zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Narkotyki były produkowane w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim. Wartość zabezpieczonych narkotyków oraz prefabrykantów służących do ich produkcji oszacowano na około 68 milionów złotych.

Sześć osób usłyszało zarzuty / CBŚP

Narkotyki powstawały w kontenerze na terenie jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim.

Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie powiatu kutnowskiego.

Na jednej z posesji w miejscowości Bedlno stał kontener, w którym znajdowała się kompletna linia produkcyjna klefedronu. Zabezpieczono ponad 200 kilogramów gotowego narkotyku oraz ponad dwa tysiące litrów półproduktu.

Na gorącym uczynku zatrzymano dwie osoby, które w laboratoryjnych fartuchach, w kontenerze, przygotowywały narkotyk.

Podejrzani nie przyznali się do winy i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za zarzucane im przestępstwo grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Pięć osób zostało już aresztowanych. W tej sprawie Małgorzata K., dziewczyna jednego z zatrzymanych, usłyszała zarzut posiadania środków odurzających.

W trakcie przeszukania pomieszczeń zabezpieczono ponad milion złotych w gotówce. Zabezpieczono też pojazdy o łącznej wartości ponad 850 tysięcy złotych.