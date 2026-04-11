Jedna osoba nie żyje w wyniku strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej (Dolnośląskie). Policjanci zatrzymali domniemanego sprawcę.

Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.

Jak przekazał komisarz, na tę chwilę nie ma informacji o zatrzymaniu pozostałych uczestników strzelaniny.