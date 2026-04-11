Jedna osoba nie żyje w wyniku strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej (Dolnośląskie). Policjanci zatrzymali domniemanego sprawcę.

  • W piątek wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął młody mężczyzna.
  • Policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o oddanie strzałów.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej w województwie dolnośląskim.

W wyniku strzelaniny zmarł młody mężczyzna.

Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej - poinformował komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.

Jak przekazał komisarz, na tę chwilę nie ma informacji o zatrzymaniu pozostałych uczestników strzelaniny. 

