27 maja 2023 roku nad ranem z domu wyszedł 16-letni wówczas Krzysztof Dymiński. Kamery zarejestrowały go o godz. 5:30 na Moście Gdańskim w Warszawie. Potem ślad po nim zaginął. Od tego momentu rodzice nastolatka, Agnieszka i Daniel Dymińscy, toczą heroiczną walkę o jego odnalezienie, m.in. przeczesując Wisłę.

Mijają trzy lata od zaginięcia nastolatka z Warszawy

"Każdego roku w Polsce znika kilka tysięcy dzieci. Większość odnajduje się szybko. Wracają do domów, do swoich bliskich, do codzienności. Są jednak takie historie, które nie znajdują zakończenia. Za każdą statystyką stoi dziecko" - piszą Agnieszka i Daniel Dymińscy, rodzice zaginionego przed trzema laty Krzysztofa i inicjatorzy kampanii społecznej "Gdzie jesteś?", objętej patronatem honorowym Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. "Gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina" - dodają.



Dzisiaj mijają trzy lata od kiedy ich syn Krzysztof Dymiński wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew Kolonia w okolicy Ożarowa Mazowieckiego i już nie wrócił .

Dzień wcześniej zachowywał się normalnie. Wieczorem, w Dzień Matki, w piątek, 26 maja, planowaliśmy, co będziemy robić w sobotę, 27 maja. Nic nie wskazywało na to, że takie coś będzie miało miejsce. Wstałam rano. Miał jechać na zajęcia, bo przygotowywał się do bierzmowania. Na 10 rano miał się tam stawić, a ja miałam go zawieźć. Przyszłam do pokoju, a jego nie było - mówiła mama Krzysztofa w 2023 roku w Dzień Dobry TVN.

Rodzice Krzysztofa od samego początku aktywnie uczestniczyli w poszukiwaniach, które szybko zaczęli prowadzić również na własną rękę. Ojciec szczególnie zaangażował się w przeczesywanie Wisły - na specjalistyczny sprzęt przeznaczył wiele prywatnych środków. W trakcie intensywnych poszukiwań ciała Krzysztofa mężczyzna natrafił już na zwłoki kilku innych osób, a także - przy niskim stanie wody - dokumenty, rzeczy osobiste, rozmaite przedmioty.

Rodzice Krzysztofa wierzą, że syn wróci, wciąż intensywnie go szukają i apelują o wszelkie informacje. Chłopak ma niebieskie oczy i 175 cm wzrostu. Poniżej można zobaczyć zdjęcia Krzysztofa - pierwsze uwzględnia progresję wiekową i zostało udostępnione przez policję.

