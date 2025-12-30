Trwa atak zimy w woj. warmińsko-mazurskim. Samochody utknęły w zaspach, ciężarówki blokują m.in. drogę S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Elbląg i Frombork walczą ze skutkami cofki. Śniegu jest tak dużo, że trudno się chodzi po chodnikach.

Olsztyn pod śniegiem / Tomasz Waszczuk / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W woj. warmińsko-mazurskim we wtorek od rana pada śnieg. Opady momentami są bardzo intensywne. Sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr, który zwiewa śnieg z pól na drogi, powodując zaspy.

Mobilizacja służb

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański poinformował, że w związku z sytuacją pogodową w stan gotowości postawiono dwa plutony Kompanii Specjalnej Mazury.

W jednym plutonie jest od 10 do 12 aut, a do każdego auta ok. 6 ludzi. Taka decyzja nie oznacza, że strażacy są gdzieś grupowani, oni są w gotowości, by w każdej chwili ruszyć do akcji - powiedział Różański.

Samochody w zaspach

Od godz. 17 we wsi Tylice na drodze 538 w powiecie nowomiejskim uwięzione w zaspach na wzniesieniu stały auta - ok. 40. Piaskarka i pług, które jechały udrożnić trasę, także utknęły w tym korku.

Ludzie dzwonią, że stoją tam z dziećmi, proszą o pomoc. Muszą czekać, bo z odsieczą ruszyli strażacy, ale jeszcze nie udało się tej trasy udrożnić - relacjonował dyżurny zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie.

Olsztyn pod śniegiem / Tomasz Waszczuk / PAP

Duże opady śniegu

Najwięcej śniegu spadło w okolicach Nidzicy, Działdowa, Lidzbarka i Lubawy. Tam, w ocenie służb drogowych, sytuacja jest najtrudniejsza. W wielu miejscach tiry blokują trasy, np. na trasie między Lidzbarkiem a Brodnicą tir stanął w poprzek drogi. Na drodze 593 w okolicach Elbląga w zaspie utknął rolnik, który traktorem próbował wyciągać z zaspy auto osobowe.

Mimo że na drogach pracuje cały sprzęt do odśnieżania, nawet trasy krajowe są miejscami zablokowane. Wieczorem dwa tiry zablokowały odcinek S7 między Ostródą a Olsztynkiem.

Służby drogowe, lokalne i krajowe co chwilę informują o tym, że jakiś pojazd wjechał do rowu. Kierowcy relacjonują, że na lokalnych trasach nie widać, gdzie kończy się droga, a zaczyna pobocze. Wszystko jest zasypane kilkudziesięciocentymetrową warstwą śniegu.

/ Shutterstock

Cofka na Zalewie Wiślanym

Silny wiatr wywołuje także cofkę na Zalewie Wiślanym. Wpycha wodę do rzeki Elbląg, przez co w Elblągu wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Wzdłuż nabrzeża ustawiane są rękawy przeciwpowodziowe. Zamknięto fragment bulwaru Zygmunta Augusta. Służby miejskie rozdają mieszkańcom zagrożonych zalaniem posesji worki z piaskiem.

Workami z piaskiem obłożono też ul. Portową we Fromborku, gdzie woda zagrażała m.in. budynkowi kapitanatu w porcie i punktowi gastronomicznemu.

Gruba warstwa śniegu paraliżuje poruszanie się po chodnikach w całym regionie. Mieszkańcy nie nadążają z odśnieżaniem. Nawet w centrum Olsztyna brnie się przez śnieg.