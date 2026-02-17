Polskie wojsko wprowadza zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych. Decyzja, ogłoszona przez Sztab Generalny WP, ma związek z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo informacji gromadzonych przez nowoczesne samochody.

Polskie wojsko wprowadza zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych (zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkusnik / East News

Wojsko Polskie wprowadziło zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych.

Ograniczenia obejmą także inne pojazdy z urządzeniami rejestrującymi dane, a wyjątki przewidziano m.in. w przypadku szpitali wojskowych i pojazdów służb ratunkowych.

Decyzja jest reakcją na rosnącą liczbę chińskich aut w Polsce i ostrzeżenia ekspertów dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła, zdecydował o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych.

Jak poinformował rzecznik Sztabu Generalnego WP, płk Marek Pietrzak, decyzja ta została podjęta "w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach oraz potencjalnej możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania przez te systemy danych".

Zakaz ma na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej wojska i minimalizację potencjalnych zagrożeń, związanych m.in. z możliwością wycieku wrażliwych danych.

Ograniczenia obejmą także inne pojazdy

Nowe przepisy dotyczą nie tylko samochodów chińskich marek. Ograniczenia obejmą również pojazdy "wyposażone w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku". Wjazd takich pojazdów będzie możliwy jedynie po wyłączeniu określonych funkcji oraz "przy zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych wynikających z zasad ochrony obiektu".

Dowódcy jednostek wojskowych mają zadbać o zorganizowanie bezpiecznych miejsc postojowych poza chronionym terenem, gdzie właściciele pojazdów będą mogli je pozostawić.

Wprowadzone ograniczenia nie będą dotyczyć powszechnie dostępnych obiektów wojskowych, takich jak szpitale. Zakaz nie obejmie także pojazdów należących do wojska oraz innych służb, np. podczas prowadzenia akcji ratowniczych na terenie jednostki.

Dalsze działania i apel do resortu obrony

Sztab Generalny WP poinformował, że szef sztabu wystąpił do przełożonych z resortu obrony z wnioskiem o stworzenie warunków prawnych i technicznych, które umożliwią producentom pojazdów wyposażonych w zaawansowane systemy monitorowania uzyskanie homologacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

"Celem tego działania jest wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych mechanizmów weryfikacji bezpieczeństwa pojazdów oferowanych na rynku polskim, z uwzględnieniem wymogów ochrony infrastruktury wrażliwej" - podkreślono w komunikacie.

Rosnąca liczba chińskich aut w Polsce

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w grudniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 9821 nowych chińskich samochodów, co oznacza wzrost o 427 proc. w porównaniu z grudniem 2024 roku. W całym ubiegłym roku nabywców znalazło 49 161 chińskich aut, a w grudniu modele chińskich marek stanowiły 14,5 proc. wszystkich nowo rejestrowanych aut osobowych w Polsce.

Ośrodek Studiów Wschodnich w swoim raporcie zwraca uwagę, że ekspansja chińskich "inteligentnych samochodów" w Polsce i innych krajach budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. "Dane zbierane przez te pojazdy - np. podczas przejazdu w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej czy jednostek wojskowych - mogą być bardzo cenne dla służb wywiadowczych nieprzyjaznych państw" - ostrzegają analitycy OSW.

Autorka raportu, Paulina Uznańska, podkreśla, że choć technologie te rozwijają wszystkie koncerny samochodowe, to "obecnie globalnym liderem w tym obszarze staje się Chińska Republika Ludowa".