Co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku wypadku kolejki linowej w północno-zachodnich Włoszech. Dwie kabiny kolejki zderzyły się z górną i dolną stacją. Około 100 osób utknęło na wysokości 2800 m n.p.m. W ich ewakuacji pomogły helikoptery.

W v ewakuacji pasażerów kolejki pomogły śmigłowce straży pożarnej. / Vigili del Fuoco /

We Włoszech doszło do zderzenia dwóch kabin kolejki linowej.

W wyniku wypadku rannych zostało kilka osób, w tym operator kolejki.

Około 100 osób, w tym dzieci, utknęło na górnej stacji na wysokości 2800 m, a ewakuację przeprowadzono przy pomocy śmigłowców.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do wypadku doszło we wtorek w pobliżu wioski Macugnaga we włoskim Piemoncie. Jak podały lokalne media, dwie kabiny zderzyły się z górną i dolną stacją kolejki.

Trzech pasażerów w górnej kabinie zostało rannych, podobnie jak operator kolejki. Według niektórych włoskich mediów sześć osób wymagało pomocy medycznej.

Po incydencie pobliskie stoki narciarskie zostały natychmiast zamknięte. Filippo Besozzi, dyrektor zarządzający operatora kolejki Macugnaga Trasporti e Servizi, powiedział agencji ANSA, że jedna z kabin najwyraźniej nie zwolniła zgodnie z oczekiwaniami i uderzyła w barierę na stacji.