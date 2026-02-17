​Trzy osoby - w tym Polak i Brytyjczyk polskiego pochodzenia - zginęły we wtorek we francuskich Alpach - poinformowała miejscowa prokuratura. Dwaj narciarze zginęli, gdy zjeżdżali poza wyznaczonymi trasami w departamencie Alpy Wysokie, a jeden turysta został porwany przez lawinę w Sabaudii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lawina w La Grave: Zginął Polak i Brytyjczyk polskiego pochodzenia

Polski narciarz był w gronie pięciu osób, które zjeżdżały poza trasami w gminie La Grave, w regionie La Cote Fine. Wszyscy zostali porwani przez lawinę, a po przybyciu na miejsce ratownicy wysokogórscy znaleźli dwie osoby z zatrzymanym krążeniem, których nie udało się uratować.

Miejscowa prokuratura poinformowała, że ofiarami są dwaj mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. Jeden z nich to obywatel Polski, urodzony w 1987 roku, a drugi to Brytyjczyk pochodzący z Polski i zamieszkały w Szwajcarii, urodzony w 1989 roku.

Francuski przewodnik, który kierował grupą, został przewieziony do szpitala w Grenoble, a dwaj pozostali narciarze, Niemiec i Australijczyk, nie odnieśli obrażeń.

Zagrożenie lawinowe w rejonie La Grave było we wtorek wysokie i wynosiło 4 w skali do 5, ze względu na opady świeżego śniegu oraz wiatr.

W Sabaudii lawina porwała turystów

W Valloire, w regionie Sabaudii, gdzie obowiązywał 5. stopień zagrożenia lawinowego, duża lawina porwała kilku turystów, z których jeden zginął, a dwóch doznało obrażeń wielonarządowych. Akcja ratunkowa trwała ponad cztery godziny.

Od początku sezonu w lawinach we Francji zginęło 28 osób, w tym sześć w weekend 10 i 11 stycznia.

Do tych wypadków doszło w czasie, gdy Francja zmaga się z intensywnymi opadami śniegu w Alpach oraz powodziami w kilku zachodnich regionach po dniach intensywnych deszczów.

W ubiegły piątek trzech narciarzy zginęło po tym, jak zostało porwanych przez lawinę w ekskluzywnym francuskim ośrodku narciarskim Val d’Isère - przypomniała agencja Reutera.



