W odpowiedzi na rosnącą obecność amerykańskich sił zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej, Iran, Chiny i Rosja rozpoczęły wspólne ćwiczenia morskie w strategicznie ważnej cieśninie Ormuz. Manewry pod nazwą Pas Bezpieczeństwa Morskiego 2026 mają podkreślić współpracę militarną tych państw i ich gotowość do działania w jednym z najważniejszych punktów światowego handlu surowcami energetycznymi.

Ćwiczenia sił irańskich w cieśninie Ormuz / Rex Features / East News

Jak poinformowała turecka agencja Anadolu, na wodach cieśniny Ormuz pojawiły się okręty wojenne Iranu, Chin i Rosji. Ćwiczenia Pas Bezpieczeństwa Morskiego 2026 są odpowiedzią na koncentrację amerykańskich sił morskich i lotnictwa w regionie.

W manewrach biorą udział zaawansowane jednostki, w tym chiński niszczyciel rakietowy Tangshan, fregata Daqing oraz okręt zaopatrzeniowy Taihu, które na co dzień stacjonują w bazie w Dżibuti. Według portalu Defence Security Asia, obecność niszczyciela Tangshan, wyposażonego w nowoczesne systemy radarowe i pociski przeciwokrętowe, świadczy o zdolności Chin do prowadzenia operacji daleko od własnych baz.

Rosja wysłała na ćwiczenia fregatę Marszałek Szaposznikow oraz tankowiec Boris Butoma. Iran reprezentują zarówno okręty marynarki wojennej (NEDAJA), jak i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w tym fregaty klasy Jamaran, korwety klasy Naghdi oraz szybkie kutry z pociskami przeciwokrętowymi.

Przyspieszone manewry w obliczu napięć

Ćwiczenia, pierwotnie planowane na początek marca, zostały przyspieszone przez Teheran ze względu na napiętą sytuację w regionie.

Stany Zjednoczone zgromadziły w Zatoce Perskiej olbrzymią flotę, w tym dwa lotniskowce z grupami uderzeniowymi oraz liczne samoloty bojowe. Wspólne manewry Iranu, Chin i Rosji poprzedziły poniedziałkowe ćwiczenia z ostrą amunicją przeprowadzone przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Cieśnina Ormuz - strategiczny punkt światowego handlu

Cieśnina Ormuz to jedyne morskie przejście z Zatoki Perskiej do Oceanu Indyjskiego i jeden z kluczowych punktów przeładunkowych na świecie. Eksperci szacują, że przez cieśninę transportowana jest około jedna czwarta globalnej produkcji ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Od 2019 roku manewry Pas Bezpieczeństwa Morskiego odbyły się już siedem razy, a w styczniu floty Iranu, Chin, Rosji i Republiki Południowej Afryki przeprowadziły wspólne ćwiczenia w ramach bloku BRICS.