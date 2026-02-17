Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, opuszcza Polskę 2050. "Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X (koalicji 15 października - przyp. red.), uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym" - napisał polityk na platformie X we wtorek wieczorem.

Paweł Zalewski, wiceszef MON / Wojciech Olkusnik / East News

Kolejna osoba opuszcza Polskę 2050

O swoim odejściu z Polski 2050 Paweł Zalewski poinformował we wpisie na platformie X. We wtorek wieczorem ogłosił, że "pozostanie niezrzeszonym".

W kolejnym wpisie Zalewski podziękował założycielowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni "za zaproszenie do współpracy". "Jestem mu wdzięczny za dobre chwile razem. Dziękuję też Paulinie (Hennig-Klosce) i jej współpracownikom za nadzieję, że możemy odzyskać zaufanie wyborców. Z koleżankami i kolegami z K15X będę pracować dla praworządnej i demokratycznej Polski" - napisał.

Kim jest Paweł Zalewski?

Paweł Zalewski z Polską 2050 był związany od 2021 roku; w 2023 roku otrzymał mandat poselski, startując z list Trzeciej Drogi, czyli sojuszu Polski 2050 i PSL. W powstałym po tych wyborach rządzie Donalda Tuska objął funkcję wiceministra obrony narodowej, odpowiadającego przede wszystkim za sprawy zagraniczne w tym resorcie.

W przeszłości związany był m.in. z Platformą Obywatelską, z której list startował w wyborach do PE w 2009 i 2014 roku, a następnie z list KO w 2019 roku. Przedtem związany był również z PiS - startował z list tej partii w wyborach do PE w 2004 roku, a następnie w wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 roku.

Seria odejść z Polski 2050

W minioną sobotę odbyła się Rada Krajowa Polski 2050, która zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali "eskalacji napięć". Uchwała przyjęta tego dnia przez radę przewiduje też zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

W poniedziałek z członkostwa w partii zrezygnował europoseł, b. lider Polski 2050 Michał Kobosko, a także Anna Radwan-Röhrenschef, która do września ubiegłego roku pełniła rolę wiceministry spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050. Swoje odejście z partii ogłosiła jeszcze w sobotę posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.