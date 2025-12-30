Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały szereg ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Mieszkańcy północnej i wschodniej Polski muszą przygotować się na oblodzenia, intensywne opady śniegu, zamiecie oraz silny wiatr. Alerty obowiązują do sylwestra.

/ Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed oblodzeniem, intensywnymi opadami śniegu i zamieciami.

RCB ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi, możliwymi przerwami w dostawie prądu oraz silnym wiatrem.

Prognozowane są opady śniegu do 60 cm, silny wiatr w porywach do 85 km/h oraz gwałtowne ochłodzenie.

Ostrzeżenia obowiązują do sylwestra.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Od wtorkowego popołudnia do środy rano obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem w województwach: pomorskim, zachodniej części kujawsko-pomorskiego, wschodniej części zachodniopomorskiego, północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu nawierzchnie mogą zamarzać. Temperatura minimalna spadnie nawet do -4 stopni C.

Intensywne opady śniegu i silny wiatr

Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia dla zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. Prognozowane są tam intensywne opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę nawet o 60 cm. Dodatkowo możliwe są burze śnieżne.

Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, około 40 samochodów zostało uwięzionych w śniegu na drodze wojewódzkiej w miejscowości Tylice koło Nowego Miasta Lubawskiego w woj. warmińsko-mazurskim.

Ostrzeżenia obowiązują do południa w środę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega z kolei przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Prędkość wiatru może osiągać w porywach nawet 85 km/h. Służby apelują o ostrożność na drogach i śledzenie komunikatów pogodowych.