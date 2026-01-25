Podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sosnowcu wylicytowano egzemplarz Konstytucji RP z podpisami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Aukcja zakończyła się kwotą 1000 zł, która zasili konto WOŚP. Wydarzenie to jest jednym z wielu przykładów zaangażowania społeczności w tegoroczną zbiórkę na rzecz zdrowia dzieci

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas licytacji Konstytucji RP w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. / Kasia Zaremba / PAP

Egzemplarz Konstytucji RP z podpisami Czarzastego i Kwaśniewskiego wylicytowano w Sosnowcu za 1000 zł na rzecz WOŚP.

Marszałek Sejmu osobiście uczestniczył w wydarzeniu i zapowiedział dalsze wsparcie podczas finałów w innych miastach regionu.

34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i angażuje tysiące wolontariuszy w Polsce i za granicą.

Unikalna Konstytucja RP wsparła WOŚP

Podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sosnowcu odbyła się wyjątkowa aukcja. Licytowany był egzemplarz Konstytucji RP z 1997 roku, podpisany przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ostatecznie dokument został sprzedany za 1000 zł, a cała kwota zasiliła konto WOŚP.

CZYTAJ TEŻ: Oto co Donald Tusk wystawił na WOŚP. Kwota aukcji przekroczyła już 100 tys. zł

Zaangażowanie polityków i mieszkańców

Włodzimierz Czarzasty osobiście uczestniczył w wydarzeniu i nie krył zadowolenia z przebiegu licytacji. Podkreślił, że aukcja jest dowodem na to, iż Polacy chcą wspierać zarówno ideę WOŚP, jak i wartości demokratyczne. Marszałek Sejmu zapowiedział również udział w kolejnych finałach w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, gdzie planuje przekazać dodatkowe środki na rzecz Orkiestry.

Kolejne aukcje i wsparcie dla WOŚP

Oprócz Konstytucji RP, Włodzimierz Czarzasty zaoferował także inne wyjątkowe przedmioty na aukcję WOŚP. Wśród nich znalazło się kameralne śniadanie w gabinecie marszałkowskim połączone ze spacerem po Sejmie oraz ilustrowany egzemplarz powieści "Miłość w czasach zarazy" Gabriela Garcíi Márqueza. Ta aukcja osiągnęła już wartość 7,3 tys. zł.

34. Finał WOŚP - tysiące wolontariuszy w akcji

Tegoroczny, 34. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i skupia się na wsparciu diagnostyki oraz leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. W akcję zaangażowało się 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz około 120 tysięcy wolontariuszy. Zbiórka trwa zarówno w kraju, jak i za granicą, a kolejne aukcje i wydarzenia przyciągają coraz więcej darczyńców.